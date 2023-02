Po več kot sto letih pokopali tenis v Portorožu

Portoroški turistični delavci so zgroženi nad odločitvijo Term Čatež, da zapre vrata Tenis centra Portorož. S tem bo kraj izgubil vsaj 25.000 prenočitev dobrih gostov, ki so kraju prinašali najmanj pet milijonov evrov prihodkov na leto. Dve največji turistični agenciji sta preselili svoje skupine v Umag, Novigrad in Rabac, Teniška zveza Slovenije pa najverjetneje seli športno prireditev WTA v Ljubljano.

Teniške legende v Portorožu 2004: Billie Jean King, Mima Jaušovec in Venus Williams. Foto Arhiv Tenis center Portorož

Tenis ima v Portorožu več kot stoletno tradicijo. Portoroški teniški center je pred 47 leti zgradila igralnica Casinò Portorož kot del nastajajoče Marine Portorož. Zgradili so 18 zunanjih igrišč in kasneje še centralni teniški stadion s 1600 sedeži. Tu so se kalili asi, kot so bili Boris Becker, Slobodan Živojinović, Goran Ivanišević (sedanji trener Novaka Đokovića), Danil Medvedev, Stefanos Cicipas ... Še leta 2004 sta tu igrali Venus Williams in Martina Navratilova, prišla je celo teniška legenda Billie Jean King. Od leta 1986 je v Portorož spomladi vodila tenisače avstrijska agencija Hannesa Zischke, kasneje se je pridružila še italijanska agencija PTR Luciana Bottija iz Merana. Poleg teh pa je prihajalo še okoli 30 drugih manjših skupin in turnirji WTA.

Zaradi zaprtega teniškega centra turisti odhajajo na Hrvaško.

Junija lani so Terme Čatež seznanile občino, da imajo hrvaškega kupca za teniška igrišča. Nekateri svetniki in tudi župan Đenio Zadković so menili, da to ne more biti resen kupec, če se ne pride predstavit, vsaj na informativni obisk, da se pozanima, kako bi lahko razvijal športno ponudbo. Občina Piran je 6. julija vseeno sprejela sklep, da uveljavlja predkupno pravico, ki je znašala približno 4,6 milijona evrov. Tik pred volitvami je bilo ozračje zaradi tenisa v občini precej napeto, zato so svetniki sklenili, da se bodo s Termami Čatež o podrobnostih izpeljave nakupa dogovorili do konca februarja 2023.

Toda novi župan Andrej Korenika je na svoji nedavni tiskovni konferenci povedal, da so ponujena zemljišča predraga. Za Delo pa so iz občinske uprave na več vprašanj zdaj odgovorili: »Verjamemo, da je možno pridobiti omenjena zemljišča pod drugačnimi pogoji od tistih, ki jih je obravnaval občinski svet v prejšnjem mandatu.«

Terme Čatež so igrišče oddajale za 60.000 evrov.

Očitno pa v Termah Čatež niso prepričani o tem, kar verjamejo v piranski občini, saj so na nedavnem sestanku s portoroškimi hotelirji, predstavniki teniške zveze in dosedanjim upravljavcem Tenis centra Portorož povedali, da naj občina čim prej prevzame teniška igrišča v upravljanje, sicer bodo ostala zaprta (zaprli so jih že 1. novembra). Vodstvo Term Čatež namreč meni, da bi občina morala čim prej prevzeti igrišča, čeprav naj bi odločitev o tem sprejeli konec februarja. Zaradi zaprtih igrišč so agencije že preselile svoje goste v hrvaško Istro, organizator WTA pa bo septembrski turnir najverjetneje selil v Ljubljano.

Igrišča bi lahko bila odprta kljub sporu

Damjan Dekleva, ki je doslej upravljal Tenis center Portorož, je povedal, da je to velika izguba za portoroški turizem. »To so zelo dobri gostje, ki na dan porabijo vsaj 200 evrov. Na leto sem moral Termam Čatež plačevati približno 60.000 evrov (skupaj z NUSZ), zdaj pa za ta denar niso več pripravljeni oddati. Na leto je ta center ustvaril med 200.000 in 300.000 evrov prihodkov,« pravi Dekleva, ki ne razume, zakaj igrišča ne bi mogla poslovati navkljub sodnemu sporu, ki se napoveduje med Termami Čatež in občino Piran.

Aleksander Pintar, direktor Hotelov Piran in Boutique hotela Portorose, pravi, da zaprta teniška igrišča mečejo senco na destinacijo in da pristojni pri tem ne upoštevajo vseh učinkov, ki jih ima takšna športna infrastruktura na razvoj turizma. Prav tako ne upoštevajo, da gre za goste z višjo kupno močjo in da je takšne goste lahko hitro izgubiti, zelo težko pa jih je zvabiti nazaj v kraj.

Napovedujejo sodni spor, ki bi se lahko vlekel leta.

Podobno razmišlja tudi član uprave Istrabenz Turizma Aleš Buležan: »To je velika izguba za Portorož. Gre za izgubo na tisoče prenočitev, za izgubo turistične takse in drugih pozitivnih učinkov, saj so ti gostje bivali dalj časa kot povprečni, prihajali so zunaj glavne sezone, s svojimi dobrimi izkušnjami pa so vplivali tudi na druge goste. Zato smo Termam Čatež ponudili sodelovanje, da bi igrišča obratovala navkljub zapletu z občino. Vendar naše ponudbe niso sprejeli,« je povedal Buležan.

Venus Williams na portoroških igriščih aprila leta 2004. Foto Arhiv Tenis center Portorož

Zaradi drobiža

izgubljajo milijone

Direktorja Term Čatež Bojana Petana smo vprašali, zakaj ne omogočijo obratovanja teniških igrišč, saj z odhodom teniških turistov in s propadanjem zaprtih igrišč propada tudi njihovo premoženje, ki v resnici še ni občinsko. »Lahko potrdim zainteresiranost ene hotelske družbe za najem, vendar višina ponujene najemnine ne dosega niti našega minimalnega ekonomsko upravičenega pričakovanja. Ne želim biti pesimist, toda razvoj situacije pelje v negativen scenarij za vse strani, in sicer, da bo teniški center ostal zaprt in da se bodo nesporazumi verjetno še leta razčiščevali po sodiščih,« je odgovoril Bojan Petan. Ni pa odgovoril, koliko tisoč evrov bi morala biti najemnina višja, da do milijonske škode portoroškemu turizmu in ne nazadnje čateškemu podjetju ne bi prišlo.