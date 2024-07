Poslanec SD blokiral manever poslancev Gibanja Svoboda

Poslanci Gibanja Svoboda so želeli razširiti dnevni red zadnje redne predpočitniške seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko z vprašanjem v zvezi z varnostnim sporazumom z Ukrajino, a jim predsednik odbora Predrag Baković (SD) tega ni omogočil, saj bi bil tak korak po njegovem mnenju v nasprotju s poslovnikom državnega zbora. Kaj se skriva za prerivanjem v koaliciji?

Poslanci Gibanja Svoboda so predlagali sklep, ki se glasi, da se je odbor za zunanjo politiko seznanil z vsebino osnutka varnostnega sporazuma med Slovenijo in Ukrajino. V predlogu za širitev dnevnega reda so poslanci te stranke priložili članke iz nekaterih medijev, ki naj bi pisali o vsebini sporazuma, kar naj bi zadostovalo za seznanitev poslancev s sporazumom.

ZDA ob robu vrha Nata pripravljajo slovesen dogodek za vse podpisnice dvostranskih varnostnih sporazumov z Ukrajino.

Baković je povedal, da odbor ni prejel ne besedila sporazuma ne osnutka sporazuma, torej odbor ni bil seznanjen z vsebino tega sporazuma, zato je vztrajal pri tem, da o njem ne more razpravljati. »Ker besedila sporazuma nimamo, se lahko seznanimo le z namero vlade za sklenitev varnostnega sporazuma med Slovenijo in Ukrajino. Šele ko bo odbor prejel besedilo sporazuma, bo lahko razpravljal tudi o njegovi vsebini,« je povedal Baković.

Vlado je pozval, naj natančneje pojasni okoliščine sporazuma, in dodal, da če vlada ocenjuje, da je treba opraviti razpravo v državnem zboru, lahko za to poda tudi pobudo.

Poslanci Gibanja Svoboda so nato zavračali interpretacijo koalicijskega kolega Bakovića. »Državni zbor ne ve, kaj predsednica države Nataša Pirc Musar želi podpisati z Ukrajino. Vsebina nam ni bila predstavljena niti ustno niti pisno,« je povedala poslanka te stranke Lena Grgurevič.

»Recimo bobu bob – pri tem gre za nagajanje stranke Gibanje Svoboda stranki SD, ministrici za zunanje zadeve in predsednici države, ker je pač javna tajna, da Robert Golob in Nataša Pirc Musar nista v najboljših odnosih, kar smo lahko videli tudi v govoru predsednice republike na državni proslavi,« je pingpong med koalicijskimi poslanci pospremil poslanec SDS Žan Mahnič.

Levica proti varnostnemu sporazumu

»Slovenija se pogaja o sporazumu, in ko bo pripravljen, bo s tem seznanjen tudi odbor za zunanjo politiko,« je pojasnil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Po informacijah iz diplomatskih vrst se z ukrajinsko stranjo glede varnostnega sporazuma pogaja kabinet predsednika vlade.

V poslanskih vrstah mnogi neuspeli manever poslancev Gibanja Svoboda razumejo kot poskus hitre in površne seznanitve odbora za zunanjo politiko z varnostnim sporazumom, kar bi predsedniku vlade Robertu Golobu omogočilo, da ob robu vrha Nata v Washingtonu podpiše varnostni sporazum z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Diplomatski viri navajajo, da ZDA ob robu vrha zveze pripravljajo poseben dogodek, na katerem bodo sodelovale vse podpisnice dvostranskih varnostnih sporazumov z Ukrajino. Želja predsednika vlade Roberta Goloba seveda je, da Slovenija kot zvesta podpornica Ukrajine sodeluje na tam dogodku.

Podpisa varnostnega sporazuma z Ukrajino pa ne podpirajo v koalicijski Levici. »Podpis varnostnega sporazuma z Ukrajino se nam ne zdi potreben. Seveda podpiramo, da se Ukrajini pomaga predvsem s humanitarno pomočjo, vsakršna druga zagotovila, sploh varnostna, pa bodo pripomogla le k eskalaciji razmer v Ukrajini, ne k umirjanju,« je pojasnil vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec. Varnostni sporazumi so po njegovi oceni enostransko priznavanje pogleda na položaj, ki gre v korist ZDA.