Poslovil se je nevrokirurg dr. Vinko Dolenc

»Uničili so me kot človeka,« je lani marca v zvezi s trideset let trajajočo kalvarijo okrog odškodnine za izraelskega pacienta v pogovoru za Delo dejal svetovno priznani nevrokirurg dr. Vinko Dolenc, ki je umrl v 85. letu starosti. Prvi je tem poročal portal Info360.

Dve leti pred tem, leta 2022, je ugledni profesor, od 1993 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter od 1991 Ambasador Republike Slovenije v znanosti, v intervjuju za Delo potožil, da »ni besed« koliko je pretrpel, ko se je leta dolgo trudil izpodbiti pravnomočno sodbo izraelskega sodišča. Po tej bi moral izraelskemu bolniku Elijahu Mesiki, ki je po operaciji možganskega tumorja maja 1992 v ljubljanskem UKC ostal trajni invalid, plačati dvomilijonsko odškodnino. Najhuje pa se mu je zdelo to, da je vse skupaj »prispevalo celo k uničenju družine«.

Ko te kot človeka v devetdesetih odstotkih uničijo, si lahko predstavljate, kako se počutite v tistih desetih, kolikor jih je še ostalo. Naglodajo te in spodjejo. Ko sem jih štel sedemdeset, mi je nekdo rekel: Zdaj je čas, poglej se, koliko so te zunaj pojedli in koliko si se sam požrl, in poglej, koliko te je še. Človek se nehote ves čas sprašuje: Ali sem res kriv, ali sem res vse naredil narobe? Dr. Vinko Dolenc, v intervjuju za Nedelo 2024

Potem ko je izčrpal vsa redna in izredna pravna sredstva pri nas, se je obrnil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). In to mu je pritrdilo, da so mu s tem, ko so v Sloveniji priznali sodbo izraelskega sodišča, kršili pravico do poštenega sojenja ter da mu je Slovenija iz tega naslova ob treh tisočakih sodnih stroškov dolžna poravnati 390.000 evrov premoženjske škode. Toliko je pokojni zdravnik že izplačal izraelskemu pacientu. Odškodnino je prejel lani, ko je bilo njegovo zdravje že dodobra načeto ...

Doma je bil s Ptuja

Dr. Dolenc se je rodil leta 1940 na Ptuju. Po opravljenem doktoratu, ki ga je po podatkih na spletni strani SAZU obranil leta 1977, se je zaposlil na Nevrokirurški kliniki v UKC Ljubljana. Leta 1985 je postal njen predstojnik in jo vodil do leta 2011. Bi je tudi profesor kirurgije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Že v začetku specializacije iz nevrokirurgije je uvedel mikrokirurške tehnike pri nevrokirurških operacijah v takratni skupni državi. Prvo mikrokirurško operacijo je opravil na poškodovanem perifernem živcu leta 1969. Stroka ga uvršča med pionirje mikronevrokirurgije v Evropi.

Je avtor petih knjig o mikrokirurgiji in mikroanatomiji lobanjskega dna, podpisal pa se je tudi pod več kot dvesto znanstvenih člankov in čez sto objavljenih komentarjev v soavtorstvu z drugimi.

Bil je prejemnik srebrnega reda za zasluge Republike Slovenije in najvišje nagrade svetovnega nevrokirurškega združenja.