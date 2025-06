Poslovil se je prvi urednik Slovenskih novic Tine Guzej

V noči na sredo se je poslovil 74-letni Tine Guzej, prvi odgovorni in glavni urednik tednika Dela Plus. Delo Plus je izhajal ob petkih, nato pa se je »preoblikoval« v Slovenske novice, prvi tabloidni časopis v državi, katerega urejanje je prav tako prevzel Guzej.

Pod njegovo taktirko so se novinarji lotevali tem, ki so bile do takrat tabu, od trgovine z orožjem in političnega kriminala do zdravniških napak in samopašnih direktorjev.

Kot je povedal v enem od intervjujev, je kot urednik tudi v Novice prenesel maksimo Obsojeni smo na uspeh. Vse življenje je bil povezan s časopisi oziroma revijami, pokoj je dočakal kot pomočnik direktorja za revijalni program v Delu Revije.