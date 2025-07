Navijači londonskih orlov protestirali proti Uefi

Privrženci angleškega nogometnega kluba Crystal Palace so v torek zvečer pred štadionom Selhurst Park pripravili protest in tako izrazili svoje nestrinjanje z Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki je londonsko ekipo zaradi kršitve pravil o lastništvu klubov iz evropske degradiralo v konferenčno ligo.

Pred stadionom v južnem delu Londona se je zbralo več sto privržencev letošnjih zmagovalcev angleškega pokala FA in zahtevalo, da Uefa razveljavi svojo odločitev. Peticijo o tem je podpisalo že več kot 3000 privržencev londonskega moštva. Ekipa iz britanske prestolnice je v 45-odstotni lasti ameriškega poslovneža Johna Textorja. Ta je večinski lastnik tudi francoskega kluba Lyon, ki se je prav tako uvrstil v evropsko ligo.

Uefa in odbor za nadzor finančnega fair-playa (CFCB) sta odločila, da zavoljo lastniškega delež Textorja v obeh klubih lahko le eden od njiju nastopa v evropski ligi, francoska ekipa pa je bila zavoljo višje uvrstitve v domačem prvenstvu v prednosti pred angleško.

Textor se je medtem že dogovoril za prodajo londonskega kluba Woodyju Johnsonu, sicer lastniku moštva New York Jets v ameriškem nogometu in ligi NFL, ob tem pa je še odstopil s predsedniškega položaja Lyona, kjer pa je zadržal svoj lastniški delež. Predsednik londonskega kluba Steve Parish je odločitev Uefe že pred časom označil kot »slab dan za nogomet« in »grozljivo krivico« in pri tem dodal, da bodo pravico morda iskali na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas) v Lozani.