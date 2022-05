Poslušalci in sodelavci Radia Študent so si oddahnili

Po več kot dveh mesecih je študentski zbor Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU) danes nadaljeval sejo, ki so jo zaradi nesklepčnosti, potem ko jo je zapustilo preveč študentskih poslancev, predčasno končali 24. marca. Zaradi tega je usoda Radia Študent (RŠ) dva meseca visela na nitki, saj so na seji odločali o spremembi akta o njegovi ustanovitvi. Študentski poslanci so danes tudi prvič brali finančni načrt organizacije, ki predvideva delitev skoraj štirih milijonov evrov v letošnjem letu.

Zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja področje delovanja nevladnih organizacij, je moral RŠ spremeniti dva člena v aktu o ustanovitvi, kar bi mu omogočilo, da bi še naprej deloval kot nevladna organizacija v javnem interesu. Brez tega statusa RŠ ne bi več mogel prejemati donacij in deleža dohodnine, s čimer bi bil ob približno polovico vseh letnih prihodkov. V zadnjih letih je bil radio posebnega pomena zaradi vse nižjega financiranja, ki mu ga namenja ŠOU, namreč prisiljen v intenzivne akcije zbiranja donacij.

Rok, do katerega bi ustanovitveni akt morali uskladiti z novim zakonom, je potekel 31. marca, od takrat je RŠ grozila izguba statusa in s tem propad. Danes so spremembe končno izglasovali, poslušalci in sodelavci RŠ pa so si lahko oddahnili.

Delitev denarja

Študentski poslanci so danes prvič brali tudi finančni načrt ŠOU za letošnje leto. Organizacija, ki se v veliki meri financira s pobiranjem deleža honorarjev, plačanih prek študentske napotnice, si letos obeta 3.880.000 prihodkov. Novinar RŠ in poznavalec ŠOU Jernej Meden pa ocenjuje, da bodo dejanski prihodki verjetno še precej višji.

Velik delež, okoli milijon evrov, bo ŠOU predvidoma porabil zgolj za svoj obstoj, od tega 156.000 evrov za honorarje predsedstva. Izmed zavodov bo daleč največ prejel Študentski Kampus, ki mu je za delovanje in izvajanje projektov namenjenih več kot pol milijona evrov. Ob tem Kampus služi tudi z oddajanjem svojih prostorov. Med drugim tako v študentskem Kampusu obratujeta tudi brivnica in picerija.

Zgolj za lastno promocijo pa bo ŠOU letos namenil 71.000 evrov. Kot je pojasnil predsednik ŠOU Klemen Petek, ki je vprašanje o namembnosti teh sredstev označil za provokacijo, bodo ta porabljena za promocijske materiale, kot so »zloženke in obeski za ključe.«

Za delovanje Radia Študent je predvidenih 120.000 evrov, kar je po zagotovitvah vodstva RŠ minimum, ki ga radio nujno potrebuje za svoje nemoteno delovanje. Letošnji proračun radiu obeta precejšnje povečanje sredstev v primerjavi z lanskim letom, ko ŠOU za RŠ sprva ni namenil niti evra, a se je nato, po pritisku javnosti, vdal in mu nazadnje odobril 84.000 evrov.