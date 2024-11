Pošta Slovenije napoved stavke označila za preuranjeno

Pošta Slovenije napoved morebitne stavke enega od reprezentativnih sindikatov ocenjuje kot preuranjeno, saj po navedbah družbe ves čas potekajo redni sestanki in usklajevanja s sindikati. »V Pošti Slovenije si bomo prizadevali, da do stavke ne bo prišlo,« so sporočili danes.

Kot so zapisali, družba sledi aktualnim trendom v poštno-logistični panogi ter se nanje odziva s projekti, investicijami, optimizacijskimi ukrepi in organizacijskimi spremembami, zasnovanimi v okviru novega strateškega razvojnega programa do leta 2026. Temu je konec leta 2023 soglasje dal Slovenski državni holding.

Močan pritisk na stroškovno učinkovitost

»Pošta Slovenije se tako kot drugi evropski poštni operaterji sooča s pospešeno digitalizacijo, ki vpliva na upad pisemskih pošiljk za več kot 50 odstotkov v zadnjih 10 letih in predstavlja močan pritisk na stroškovno učinkovitost. Zato si poleg ukrepov za optimizacijo poslovanja intenzivno prizadeva za spremembo poštne zakonodaje, ki se ni pomembneje spremenila že od leta 2009,« so navedli.

Z upadanjem pisemskih pošiljk po njihovih pojasnilih obstoječi standardi kakovosti in zahteve glede omrežja povzročajo visoke stroške pisemskega poslovanja ob bistveno nižjih količinah. Nastalo finančno vrzel mnogo drugih držav rešuje z zagotavljanjem finančnih virov za pokrivanje bremena vzdrževanja široke dostopnosti poslovalnic in pogostosti dostave pisemskih pošiljk in prilagajanjem regulative, so zapisali.

Sindikat poštnih delavcev je začetek stavke napovedal za 22. november, trajala naj bi do izpolnitve stavkovnih zahtev. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Dostavo pisemskih pošiljk so prilagodili v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Švici, na Portugalskem, Islandiji, Finskem, Nizozemskem. Tudi v Pošti Slovenije so glede na dnevne količine pisem v dostavi spremembe na tem področju nujne, o čemer pa trenutno potekajo usklajevanja s preostalimi deležniki,« so pojasnili.

Izboljševanje uporabniške izkušnje

Pošta Slovenije bo skladno z novo strategijo širila paketno-logistične zmogljivosti, število paketomatov, posodabljala vozni park, razvijala logistične storitve z višjo dodano vrednostjo, avtomatizirala procese, optimizirala pisemsko poslovanje ter izboljševala uporabniško izkušnjo. Za dvig konkurenčnosti in povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev bo za Skupino Pošta Slovenije ključnega pomena nadaljnja digitalizacija, so dodali.

Sindikat poštnih delavcev je začetek stavke napovedal za 22. november, trajala naj bi do izpolnitve stavkovnih zahtev. Od delodajalca zahteva, da razbremeni zaposlene z zaposlovanjem novih ljudi in kadrovskim načrtom, ki bo ustrezal stanju in obremenitvam na Pošti Slovenije. Zahtevajo vzpostavitev sistema nagrajevanja bolj obremenjenih in bolj učinkovitih zaposlenih, da bi preprečili nove odhode, ter takojšnje investicije v varno in zdravo delovno okolje, obnovo voznega parka in ureditev prostorov, ki so za varno delo neprimerni.