Poštarji zavračajo raznos reklam, Pošta nad sindikat z novimi obtožbami

Nekateri poštni nabiralniki v Ljubljani se te dni ne šibijo pod težo papirnatih reklam. Razlog za to je upor poštarjev na eni izmed ljubljanskih pošt, mediji navajajo območje Viča s poštno številko 1102. Na tej pošti so zaradi preobremenjenosti zavrnili njihov raznos, odločitev je v javnost znova prinesla ostre besede iz dialoga med poštno upravo in tamkajšnjim sindikatom.

Bela stavka poštarjev je hitro odmevala v izjavi Sindikata poštnih delavcev. Upravo Pošte Slovenije obtožuje, da že leto dni zmanjšuje število zaposlenih in ob tem vztraja pri prepričanju, da je zaposlenih v prometu na pošti preveč. Na drugem bregu, v upravi Pošte Slovenije, sindikat obtožujejo preuranjenega in nepotrebnega stopnjevanja pritiska glede odprtih zadev.

Prepričani so, da jih delodajalec ignorira

»Zaščitili jih bomo z vsemi razpoložljivimi sredstvi,« sindikat zatrjuje glede poštarjev, ki več ne nosijo reklam. »Zavedamo se, da je nezadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije na zelo visoki ravni in prav zato že dobro leto opozarjamo poslovodstvo na nujno potrebno ureditev delovnih pogojev,« so zapisali. Znova poudarjajo potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodajajo, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.

Razumljivo se jim zdi, da zaposleni na poštah, kjer po njihovem prepričanju že tako primanjkuje delavcev in že več kot leto dni opravljajo delo za dva ali celo več zaposlenih, izgubijo živce ob dodatnem delu. »Če k temu dodamo še dotrajan vozni park in dejstvo, da se v sredstva za delo ne vlaga skoraj nič, dobimo nevzdržno situacijo,« so podčrtali. Prepričani so, da jih je delodajalec ignoriral, dokler niso zagrozili s stavko.

»Takrat so v poslovodstvu sedli z nami za mizo in sklenili dogovor, po katerem smo zamrznili stavkovne aktivnosti,« so spomnili, a dodali, da pol leta pozneje ugotavljajo, da se poslovodstvo dogovora ni držalo. »Zelo zgovoren je podatek, da se od podpisa dogovora z upravo še nismo uspeli sestati. Še več, na sestanke pošiljajo podrejene zaposlene, katerim ne dajo pooblastil za sklepanje dogovorov z nami,« so zapisali.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Pošta Slovenije: Sindikat krši dogovor

Kako bo na novem sestanku, predvidenem prihodnji teden, ni znano. Uprava poudarja, da dogovor, ki so ga podpisali konec maja, še velja. »Omenjeni sindikat se je v njem med drugim zavezal, da bo podajal konstruktivna sporočila, ki bodo prispevala k uspešnemu zaposlovanju novih delavcev, zato tovrstno ravnanje sindikata pomeni kršitev omenjenega dogovora,« so navedli.

Zagotavljajo tudi, da prek strategije zaposlovanja ves čas aktivno iščejo in zaposlujejo nove sodelavce v prometu, predvsem na področju dostave, saj se tako kot mnoga druga podjetja soočajo s pomanjkanjem kadra. Vsa prosta delovna mesta objavljajo na zaposlitvenih portalih, spletni strani Pošte Slovenije, socialnih omrežjih in na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

Dejansko ob obisku portala Pošte Slovenije takoj naletiš na pasico »Zaposlujemo«, za predstavitev njihove poslovne ponudbe s področja reklam se moraš precej bolj potruditi.

Prav tako je v teku nabava novih dostavnih vozil, s katerimi stalno posodabljajo svoj vozni park, zagotavljajo. »Družba skupaj s socialnimi partnerji tudi aktivno izvaja prenovo sistemizacije delovnih mest in njihovega vrednotenja ter prenovo sistema ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti,« so navedli.