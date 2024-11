Poštni delavci bodo najverjetneje stavkali

Člani Sindikata poštnih delavcev bodo stavkali, je neuradno izvedela STA. Začeli naj bi jo 22. novembra, za stavko pa so se v sindikatu odločili, ker delodajalec ni spoštoval sklenjenega dogovora. Stavkovne zahteve se med drugim nanašajo na povečanje števila zaposlenih in nagrajevanje, s čimer bi preprečili odhode in preobremenjenost zaposlenih.

V sindikatu so sredi oktobra nazadnje opozorili, da so delovni pogoji v družbi Pošta Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni. Poudarili so potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodali, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.

Kritični so do uprave, ki da že eno leto zmanjšuje število zaposlenih in vztraja, da je zaposlenih v prometu na Pošti preveč. »Če k temu dodamo še dotrajan vozni park in dejstvo, da se v sredstva za delo ne vlaga skoraj nič, dobimo nevzdržno situacijo,« so podčrtali v oktobrskem sporočilu.

Sindikat, kot so pojasnili, na težave opozarja že dlje časa, a jih je delodajalec ignoriral oziroma poskušal prepeljati žejne čez vodo, dokler niso zagrozili s stavko. »Takrat so v poslovodstvu sedli z nami za mizo in sklenili dogovor, po katerem smo zamrznili stavkovne aktivnosti,« so spomnili, a dodali, da pol leta pozneje ugotavljajo, da se poslovodstvo dogovora ni držalo.

Poslovodstvu so že tedaj sporočili, da je čas praznih obljub minil, danes pa je sindikat sprejel sklep o napovedi stavke. Stavko naj bi neuradno začeli 22. novembra, torej teden dni pred t. i. črnim petkom, ki pomeni neuraden začetek božično-novoletne nakupovalne sezone.