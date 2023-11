Poštni delavci na protestnem shodu opozarjajo na odpuščanja

Delavci Pošte Slovenije so se danes zbrali na protestnem shodu, s katerim so opozorili na zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje pošt oziroma njihovo preusmerjanje v pogodbene pošte ter netransparentno komunikacijo vodstva. Kot pravijo, se jim ne zdi prav, da država gleda stran, ko bi morala skrbeti za univerzalno poštno storitev.

Shod zaposlenih na Pošti Slovenije in v Invalidskem podjetju Pošte Slovenije je potekal pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani od 14. do 15. ure.

Zaposlene so vznemirile nekatere medijske objave, da naj bi poslovno-finančni načrt za leto 2024 določal zmanjšanje števila zaposlenih, s čimer pa sami niso seznanjeni. »Gre za skrb vzbujajoče informacije,« so zapisali v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije ter Konferenci Sindikata delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije. Od poslovodstva pričakujejo podrobna pojasnila in ostro nasprotujejo kakršnikoli razpravi o zmanjševanju števila zaposlenih.

Odhodi zaposlenih ne glede na področje dela povzročajo kvečjemu dodatne obremenitve za zaposlene, višje stroške dela ter slabo podobo delodajalca, so zapisali.

Kot pravijo, se jim ne zdi prav, da država gleda stran, ko bi morala skrbeti za univerzalno poštno storitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot so dodali, si je Pošta Slovenije več let zapored aktivno prizadevala privabiti ustrezno število kandidatov za zaposlitev, ki bi razbremenili obstoječ kader ter prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, krčenja ter nadurnega dela. Zato se jim hkratne objave prostih delovnih mest in nižanje števila zaposlenih ne zdijo konsistentni. Omenili so tudi kršitve s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, zdravniških pregledov ter postopkov sprejema aktov delodajalca, kot tudi zaviranje sindikalnega dela.

V sindikatu so prepričani, da je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost Pošte Slovenije, brez zapiranja poslovalnic, z učinkovito organizacijo dela in poštenim plačilom. »Nič od tega ne bo mogoče, dokler se država izogiba svoji odgovornosti za financiranje javne službe,« so zapisali. Vlado pozivajo, naj končno zagotovi sofinanciranje univerzalne poštne storitve. »To je zdaj dolžna izvajati Pošta Slovenije na račun svoje konkurenčnosti, ceno pa plačamo zaposleni, ko za nas vedno znova zmanjka denarja,« so opozorili.

Poštne delavce podpirajo tudi drugi sindikati. »Izražamo jim polno podporo in si želimo, da skozi socialni dialog najdejo pravo rešitev za zaposlene na pošti,« je zapisala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

V Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa in Svobodnem sindikatu Slovenije pa so zapisali, da v delovnem okolju, kjer je delavcev premalo, a jih hkrati odganjajo, kjer delavce zaposlujejo, a jih sočasno odpuščajo, kjer delavce spoštujejo, a jim namenjajo plačni vbogajme in srednjeveško priganjanje, ne preostane drugega, kot da se delavcem Pošte Slovenije pridružijo na protestnem shodu.