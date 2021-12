Potrdili okužbo s ptičjo gripo pri domači perutnini

V Sloveniji so potrdili prvi letošnji primer aviarne influence (H5N1) pri domači perutnini, in sicer na manjšem gospodarstvu na območju občine Slovenska Bistrica, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce perutnine pozivajo k doslednemu izvajanju ukrepov.

»Sum je v nedeljo postavil veterinar praktik na podlagi prijave imetnika o povečanem poginu perutnine. V zvezi s prijavo se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni. Ukrepi na okuženem gospodarstvu in območjih z omejitvami se izvajajo v skladu z zakonodajo,« so danes sporočili iz uprave.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce ponovno opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se namreč lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči, so poudarili.

Ministrstvo za kmetijstvo ter uprava sta rejce perutnine pozvala k doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužbe s ptičjo gripo pozvala v začetku decembra. Takrat se je namreč ta začela širiti po Evropi. Zaenkrat ugotovljeni podtipi ne predstavljajo večjega tveganja za okužbo ljudi, so takrat navedli.

Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vso perutnino. Bolezen se prenaša kapljično z medsebojnimi stiki med živalmi prek njihovih izločkov, okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso), s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Prenos je možen tudi z okuženo obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi, pojasnjuje ministrstvo.

Ptičja gripa sodi med posebno nevarne bolezni živali, katere sum ali pojav bolezni je obvezno prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali območnemu uradu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imetniki perutnine morajo biti pozorni na pojav kliničnih znakov bolezni pri perutnini ter dosledno izvajati preventivne in biovarnostne ukrepe.