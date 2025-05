Robot tega ne more nadomestiti, v vodstvu potrebujemo več medicinskih sester

V nadaljevanju preberite:

»Opolnomočenje medicinskih sester je zelo pomembno za izboljšanje kakovosti zdravstvene nege. Po vsem svetu, tudi v Sloveniji, je potrebnih več voditeljic oziroma voditeljev, ki zastopajo to stroko tudi na državni ravni,« je poudaril dr. José Luis Cobos Serrano, tretji podpredsednik generalnega sveta medicinskih sester Španije, tudi član upravnega odbora mednarodnega sveta medicinskih sester.

Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester smo se z njim prejšnji teden pogovarjali na 15. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije. Poudaril je, da se morajo medicinske sestre zavedati svojega pomena in pooblastil, tudi v multiprofesionalnih timih, v katerih so zdravniki in farmacevti. Včasih se želi prikazati, da dopolnjujejo druge, na primer pomagajo pacientu pri zdravniku. »To ne drži, medicinska sestra se mora zavedati, da pomaga pacientu s svojo strokovno nego in profesionalnostjo.«

Koliko medicinskih sester manjka v Evropi in drugje po svetu?

Problem pomanjkanja medicinskih sester je globalni. V Evropi jih imamo približno štiri milijone. Na svetu jih je 20 milijonov in po nekaterih študijah bi jih potrebovali deset milijonov več, jaz menim, da šest. V Španiji imamo, na primer, 300.000 medicinskih sester, potrebovali bi jih še 100.000, približno takšno je razmerje po Evropi, a se po posameznih državah, predvsem med severom in jugom, razlikuje.

Vendar ni dovolj samo ugotovitev, da potrebujemo več medicinskih sester. Treba je analizirati, kakšne bodo potrebe prebivalcev po zdravstveni negi v vsaki posamezni državi. Povečuje se število kroničnih bolezni, polimedikacija, in temu je treba prilagoditi tudi zdravstveno nego, kompetence in usposobljenost medicinskih sester, koliko potrebujemo splošnih in koliko specializiranih. Vsekakor vsaka država potrebuje analizo in vizijo za prihodnost, kakšen zdravstveni sistem si želi in kakšno vlogo v njem ima zdravstvena nega.