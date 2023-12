Potuhnjenca bi najlažje odkrili v kapljici krvi

V nadaljevanju preberite:

Srčno popuščanje je ena izmed bolezni, katere pojavnost v Sloveniji narašča. Nedvoumno diagnozo lahko pokaže le ultrazvok srca, vendar so čakalne dobe tudi z napotnico zelo hitro tri mesece in več. Zato se kardiologi in družinski zdravniki, ki se najprej srečajo z bolniki, zavzemajo za to, da bi postala povsod dostopna laboratorijska meritev kazalnika srčnega popuščanja NT-proBNP.

Slaba telesna zmogljivost, težave z dihanjem ob naporu ali celo v ležečem položaju, pogosto nočno uriniranje, težave s prebavo, otekanje gležnjev – vse to so znaki oslabelega delovanja srca, ki prizadene predvsem starejše, lahko pa tudi mlajše od 50 let, če so že doživeli infarkt ali če so gensko obremenjeni.