Povesil se je strop centralnega laboratorija UKC, preiskave opravljajo drugje

V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je zjutraj povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Na tla je padlo nekaj stropnih plošč, a linija ni bila poškodovana, prav tako ne vzorci in tudi noben od zaposlenih, zagotavljajo pri UKC. Zaradi varnosti so laboratorij zaprli in uredili nadomestne laboratorijske zmogljivosti.

Kot je danes popoldne v izjavi prek videopovezave povedal pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje s premoženjem Jure Dolinar, so bili o dogodku obveščeni okoli 8. ure. Stropna konstrukcija sicer novega laboratorija, katerega obnova je bila izvedena v letih 2020 in 2021, se je povesila ob izvajanju manjših vzdržavalnih del.

Takoj po dogodku so pristopili k sanaciji in se dogovorili o delovanju laboratorija za ta čas. Strokovnjaki razloge za težave še ugotavljajo, iščejo pa tudi najhitrejše in najboljše možnosti za odpravo napake in čim hitrejši ponovni zagon laboratorija, je povedal Dolinar. Laboratorijsko opremo so zaščitili, prav tako so z odri in folijo zaščitili strop, ki se je povesil, da ne bi prišlo do sesedanja stropa.

Za nemoteno izvajanje laboratorijskih preiskav so takoj zagotovili nadomestne zmogljivosti. Preiskave se v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana izvajajo v njihovem laboratoriju, v okviru UKC Ljubljana pa so povečali izvajanje preiskav v laboratoriju Bolnišnice Petra Držaja. »Za vse paciente, ki laboratorijske preiskave potrebujejo, so te zagotovljene,« so že dopoldne navedli v UKC Ljubljana.

Vzorci sicer še naprej prihajajo do centralnega laboratorija UKC Ljubljana. Ta jih sprejema in koordinira logistiko dostave v druge laboratorije, je pojasnil Dolinar. Po njegovih informacijah vse obravnave potekajo brez zamikov. »Urgentni blok deluje normalno naprej, zastojev pri obravnavah ni. Gre samo za prerazporejanje vzorcev v druge laboratorije. Obravnava pacientov poteka normalno,« je zagotovil.

V UKC Ljubljana so še pojasnili, da se centralni laboratorij ne nahaja v glavni stavbi, kjer potekajo obnovitvena dela. Dogodek zato ni povezan z gradbenimi deli, ki trenutno nemoteno tečejo.

Centralni laboratorij se nahaja v diagnostično-terapevtskem servisu ljubljanskega kliničnega centra. Obnova laboratorija vključno s konstrukcijo stropa je bila izvedena v letih 2020 in 2021, pridobljena je bila vsa potrebna dokumentacija s certifikati in po uspešno izvedenem tehničnem pregledu prostorov pridobljeno uporabno dovoljenje, so še pojasnili v UKC Ljubljana.