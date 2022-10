Povprečnina za prihodnji dve leti bo 700 evrov

Vlada in občinska združenja so danes po daljših pogajanjih vendarle dosegli dogovor o višini povprečnin za leti 2023 in 2024. Znašala bodo 700 evrov, so sporočili z ministrstva za finance. Parafiran dogovor bodo potrdili še vlada in vodstva združenj občin.

»Vlada je prisluhnila občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih opravljajo. Občine pa so razumele omejitve države glede na trenutne razmere. Po zbližanju stališč so občine z dogovorom zadovoljne,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Da so s kompromisom zadovoljni, je za STA potrdila tudi sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar. Občinska združenja so razumela situacijo, »v kateri je finančna kapaciteta države«, predstavniki vlade pa so po drugi strani razumeli situacijo, v kateri so se znašle občine v časih hitre rasti cen različnih produktov in energentov. Občine bodo lahko zdaj po njenih besedah korektno izvedle vse zakonske naloge, bodo pa morale biti previdne pri porabi finančnih sredstev.

Velika razhajanja

Pogajanja z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem konec septembra so predstavniki združenj občin protestno zapustili. Kot je takrat Jasmina Vidmar, minister ne razume lokalne samouprave in financiranja z zakonom predpisanih nalog.

Boštjančič se je s predstavniki občinskih združenj na uvodnem sestanku sicer srečal že sredi meseca. Po navedbah občinskih predstavnikov so se dogovorili, da do naslednjih pogajanj pripravijo približevalne predloge glede višine povprečnin. Minister je takrat na sestanek prišel s številkami, ki so bolj ali manj podobne letošnjim, občine pa so pričakovale zvišanje že za letos in tudi za prihodnji dve leti. Povprečnino za letos naj bi po njihovem predlogu s sedanjih 645 evrov dvignili na 736,66 evra, za prihodnji dve leti pa na 776,4 evra oziroma 783 evrov.