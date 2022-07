Gasilci opozarjajo: Ne prihajajte na Kras na izlete in oglede požarišč

Obsežni požar na Krasu je še naprej pod nadzorom, noč je bila za vse gasilce in druge službe za zaščito in reševanje precej mirna, je glavno sporočilo nočnega vodje intervencije Stanka Močnika. Na terenu je bilo 734 gasilcev, ki so izvajali nadzor ter čistili in zalivali robove požarišča, so sporočili iz regijskega štaba za Civilno zaščito.

Znova pa opozarjajo ljudi, naj ne prihajajo na ta del Krasa na izlete in oglede požarišča. Na terenu so še vedno gasilci, gozdni delavci, vojaki, nevarnost predstavljajo tudi ožgana drevesa, predvsem pa še vedno neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, so še opozorili.

V nedeljo čez dan je v intervenciji sodelovalo več kot 2000 ljudi, od tega skoraj 1500 gasilcev. Kot je v nedeljo povedal Robert Okorn iz štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, so imeli tudi nekaj poškodb, a so bile vse lažje in večinoma oskrbljene na terenu.

Ob skoraj 1500 gasilcih je v nedeljo v intervenciji sodelovalo še okoli 260 gozdnih delavcev oziroma sekačev, 144 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa, Darsa in drugih služb.

Enote na tleh so izvajale predvsem čiščenje in zalivanje robov požarišč, bolj aktivno pa je bilo gašenja iz zraka. Pri sem so sodelovale zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške in Avstrije, popoldne pa sta prelet izvedli tudi letali spartan iz Romunije. Zračne enote so tako izvedle več kot 150 ur naletov, sicer pa je bilo po Okornovih besedah največ težav na severnem delu požarišča, proti Vipavski dolini.

Ker so na Zavodu za gozdove Slovenije zaradi postopnega umirjanja razmer ocenili, da pomoč prostovoljcev v prihodnjih dneh ne bo več potrebna, danes ukinjajo zbirno mesto pri osnovni šoli v Komnu. Kot so sporočili, bo koordinacija nujnih gozdarskih del odslej potekala v centralnem štabu v Kostanjevici na Krasu.

Vročina bo popustila, na Primorskem naj bi popoldne zapihala šibka do zmerna burja. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Vsi nestrpno čakajo padavine

Tleča tla bi lahko dokončno pogasile morebitne torkove padavine. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes jasno in spet bolj vroče, v torek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, padavine z nevihtami pa bi se lahko razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila, na Primorskem pa naj bi popoldne zapihala šibka do zmerna burja.

Pri tem na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da je na Primorskem še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.