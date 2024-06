Pozivi k preventivni proti zlorabi in nezakonitemu trgovanju z drogami

Obeležujemo mednarodni dan boja proti zlorabi in nezakonitemu trgovanju z drogami. Letošnja kampanja izpostavlja, da morajo učinkovite politike na področju drog temeljiti na znanosti, raziskavah, popolnem spoštovanju človekovih pravic, sočutju ter globokem razumevanju družbenih, gospodarskih in zdravstvenih posledic uporabe drog.

Cilj mednarodnega dneva boja proti zlorabi in nezakonitemu trgovanju z drogami je krepitev ukrepanja in sodelovanja pri doseganju sveta brez zlorabe drog. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije se ob tem pridružuje pozivom k vlaganju v preventivo, so sporočili iz zbornice.

Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri zbornici Aljoša Lapanja je ob tem poudaril, da je eden pomembnejših temeljev preventive proti zlorabi drog nedvomno zmanjševanje stigmatizacije oseb z odvisnostjo od prepovedanih drog in dostopnost programov pomoči na vseh ravneh družbe, tako nevladnih kot drugih organizacij, predvsem pa zdravstvenega sistema. »Šele ko bomo kot družba zreli za skupen korak naprej v tej smeri, bodo preventivni programi lahko uspešni,« je povedal po navedbah zbornice.

Svetovni problem drog je večplasten izziv, ki vpliva na življenja milijonov ljudi po vsem svetu, so izpostavili pri zbornici. Vpliv drog je daljnosežen in zapleten in se dotika od posameznikov, ki se spopadajo z motnjami uživanja snovi, do skupnosti, ki se spopadajo s posledicami trgovine z drogami in organiziranega kriminala. Pri reševanju tega izziva je ključno sprejetje pristopa, temelječega na znanstvenih dokazih, ki daje prednost preprečevanju in zdravljenju.

V skupnostih je treba spodbujati dialog in sodelovanje med zainteresiranimi stranmi za izboljšanje na dokazih temelječih praks in politik preprečevanja ter spodbujanje podpornega okolja za izmenjavo znanja in inovacij, je prepričan Lapanja. Mladim je treba zagotoviti znanje, spretnosti in vire, da postanejo nosilci sprememb v svojih skupnostih, zagovarjajo pobude za preprečevanje drog in krepijo svoj glas v družbi.

»Skupaj okrepimo svoja prizadevanja za boj proti svetovnemu problemu drog, pri čemer nas bodo vodila načela znanosti, sočutja in solidarnosti. S skupnim delovanjem in zavezanostjo k rešitvam, temelječim na dokazih, lahko ustvarimo svet, v katerem bodo posamezniki živeli zdravo in izpolnjujoče življenje,« je še pozval Lapanja.