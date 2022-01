Pozivi k zastopanju slovenskih interesov

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh je, kot smo poročali, pričakovati obvestilo sklada York o prodaji deleža v Savi, kjer kot kupec nastopa konzorcij investitorjev, financer posla pa je madžarski sklad Diofa Assets Management. Po tem obvestilu bo začel teči 30-dnevni rok, v katerem lahko država uveljavlja predkupno pravico za 43-odstotni delež sklada v Savi, največjem turističnem podjetju pri nas. SD, LMŠ, Levica in SAB so sklicale komisijo za nadzor javnih financ in pozvale, naj vlada »zastopa slovenske interese« in kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) doseže uveljavitev predkupne pravice. Svari tudi občinski svet občine Piran.