Pedagogi s peticijo proti zakonom, ravnatelji so za

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS) je pozvala pristojne, da o predlaganih spremembah zakonov o vrtcih, osnovni šoli, maturi in šolski inšpekciji opravijo javno razpravo in dosežejo širši strokovni konsenz, saj da mnoge predlagane rešitve niso premišljene in izrazito posegajo v kurikularno ter sistemsko zasnovo vzgoje in izobraževanja. Iz združenja ravnateljev odgovarjajo, da rešitev ne potrebujemo čez pet let, ampak danes. Predlagani zakon, čeprav priznavajo, da ni popoln, podpirajo.

Na posvetu ZDPDS, ki so ga pripravili ta teden, je dr. Robi Kroflič dejal, da se seznam sprememb bere kot zapis ravnateljev izpred dveh let po dogajanju medvrstniškega nasilja v Celju. »Ministrstvo hoče biti všečno. Pripravljamo spremembe v ozračju moralne panike, ki ni najbolj ugodna okoliščina za premišljene ukrepe. Minister je v eni od izjav dejal, da šola ne more odgovarjati za nasilje na ulicah. Ni pa povedal, da s tem zakonom dajejo šolam določena policijska pooblastila.«

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je bila nad odzivom ZDPDS ogorčena. »Dovolj je leporečenja. Mi tonemo, oni bi se pa pogovarjali o tem, kako bi imeli stvari na ladji zložene.« Ravnatelj OŠ Mengeš Sašo Božič je zapisal, da »medtem ko akademski krogi razpravljajo, se šole soočamo z realnostjo, ki je vse prej kot teoretična. Mi rešitev ne potrebujemo čez pet let. Potrebujemo jih danes.« Dodal je, da sistem razpada. »Učenci nas prosijo za red. Starši ga zahtevajo. Učitelji si ga krvavo prizadevajo vzpostaviti. Akademska stroka pa temu reče represija.«