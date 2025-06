Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj proti psihoterapiji v šolah

V nadaljevanju preberite:

Težave v duševnem zdravju otrok in mladostnikov so velike, čakalne dobe pri psihologih in pedopsihiatrih predolge. Nekateri učitelji in svetovalni delavci, mnogi med njimi tudi sami psihoterapevti, tako podpirajo, da bi psihoterapijo izvajali tudi v šolah. Celotna pedagoška stroka temu ostro nasprotuje in zahteva, da člen v predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki bi to omogočil, umaknejo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je predlog za izločitev tega določila iz zakona že posredovalo.