Skoraj polovica žrtev medvrstniško nasilje tudi sama izvaja

Po več kot dvajsetih letih bomo dobili novo nacionalno raziskavo o medvrstniškem nasilju. Ob nedavni mednarodni konferenci je vodja evropskega projekta Z znanjem nad nasilje v šolah (KnowBullying) dr. Aleš Bučar Ručman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predstavil prve rezultate, ki kažejo veliko prisotnost nasilja v šolah. V projektu bodo zasnovali program za preprečevanje nasilja, pri čemer stroka opozarja, da tega ne morejo narediti šole same. Nujno je sodelovanje celotne družbe.

V nacionalno raziskavo o medvrstniškem nasilju, ki je del evropskega projekta, so povabili 112 slovenskih šol, 99 se jih je odzvalo. Sodelovalo je 1652 učencev 7. in 9. razredov. Kot je pojasnila dr. Vanja Erčulj z mariborske fakultete za varnostne vede, je bil vsak četrti učenec že žrtev nasilja. Rezultati Bučarja Ručmana niso presenetili: »Imamo več kot reprezentativen vzorec in zelo podrobne podatke o tem, kaj se na šolah dogaja. Obdelali smo jih za zdaj za potrebe mednarodne konference, da smo lahko ugotovili prevalenco, torej, kakšen je obseg tistih, ki se vsak teden srečujejo z nasiljem na šolah, gre za 19 odstotkov otrok. Šestnajst odstotkov jih pravi, da nasilje sami izvajajo, dobrih 30 odstotkov jih nasilje opazuje.«