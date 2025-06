Tanka je meja med oporo učencu in neprimernim dotikom

V nadaljevanju preberite:

Ustanove vzgoje in izobraževanja morajo zagotavljati varno in spodbudno učno okolje. Največ prijav, ki jih je lani dobil šolski inšpektorat, je prav zaradi odnosa zaposlenih do učencev, zaznali so tudi pet primerov spolnega nasilja, letos so trije taki primeri. Vse so takoj odstopili policiji, ravnatelji so zaposlene takoj umaknili iz razreda, ob utemeljenem sumu kaznivega dejanja pa izredno odpovedali pogodbe o zaposlitvi.

Na nedavni konferenci v sklopu evropskega projekta Z znanjem nad nasilje v šolah je glavni inšpektor šolskega inšpektorata Simon Slokan pojasnil, da so v analizi lanskih pobud ugotovili, da jih je največ glede odnosov zaposlenih do učencev, skupno 96. Presenetil pa je z izjavo: »Tudi mi nismo imuni za spolno nasilje zaposlenih do otrok. Trenutno obravnavamo pet takih primerov.«

Kot je za Delo pojasnil Slokan, so za zdaj od petih lanskih primerov potrdili tri, tri prijave zaradi spolnega nasilja zaposlenih nad učenci oziroma dijaki so dobili tudi letos. »Večinoma gre za fizične stike, poznamo pa tudi primere posedovanja različnih fotografij. Posamezni učitelji so bili zaznani, da so na spletu gledali neprimerne vsebine, kar je zaznala policija, in so zdaj osumljeni napada na osebo, mlajšo od 15 let. V lanski akciji, s katero so razbili veliko evropsko pedofilsko mrežo, je bilo odkritih več ljudi iz Slovenije, tudi dva učitelja,« je povedal Slokan.