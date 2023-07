Pred 20 leti smo v Sloveniji dobili nekaj izjemnega

Ko sta banka NLB in belgijska KBC pred 20 leti ustanovili življenjsko zavarovalnico Vita, je dosegla pomembno prelomnico na področju povezovanja med bančništvom in zavarovalništvom, saj je svojim strankam omogočila edinstven in celovit pristop, ki ga v slovenskem prostoru še nismo poznali. Zavarovalnica Vita je tako postala prva »prava« bančna zavarovalnica, ki je svoje strokovne storitve najprej ponujala izključno v poslovni mreži NLB-ja.

Pogled v preteklost – ustanovljena za svoje stranke

Ideja o ustanovitvi življenjske zavarovalnice Vita se je rodila z namenom, da bi strankam NLB-ja ponudili celovito paleto finančnih storitev na enem mestu, vključno z življenjskim zavarovanjem. To je bil ključni korak k vzpostavitvi močnega partnerstva med bančnim sektorjem in zavarovalništvom. Že takoj po ustanovitvi je bilo jasno, da je Vita prebojna in inovativna zavarovalnica s širokim spektrom zavarovalnih produktov, od življenjskih do naložbenih zavarovanj. Njihova glavna vizija pa je bila že od začetka jasna: spoštovanje in razumevanje zavarovancev. In prav to se je v teh dveh desetletjih najbolj odražalo v njihovih produktih, storitvah, razvoju in ne nazadnje odnosu do strank. Razširili so se v družino, ki zna poskrbeti za svoje člane.

Prvo polico so v Življenjski zavarovalnici Vita sklenili pred dobrimi 20 leti, natančneje 16. 6. 2003.

Toda pot do današnjega uspeha ni bila samoumevna, vanjo so morali vložiti veliko truda, tudi s širitvijo kompetenc pri svojih zaposlenih. Tako je že v prvem letu ustanovitve kar 117 bančnikov pridobilo novo znanje in licence Agencije za zavarovalni nadzor za trženje zavarovanj. Tovrstno izobraževanje je postalo stalna praksa, tako da ima Vita danes kar 411 aktivnih komercialistov z licenco, ki dosegajo izjemne prodajne rezultate.

Člani uprave zavarovalnice Vita in mag. Mirella Miškič, prejemnica priznanja za prvo sklenjeno polico. FOTO: Žiga Intihar

Leta 2020 je zavarovalnica Vita postala del prodorne zavarovalne skupine Sava, ki je ena največjih zavarovalnih skupin na območju jugovzhodne Evrope. To povezovanje je omogočilo, da je Vita še bolj okrepila svojo vlogo in izboljšala svojo ponudbo zavarovalnih produktov za svoje zavarovance.

Vita se je skozi leta razvijala in inovirala, da bi zadovoljila spreminjajoče se potrebe svojih zavarovancev. Stalno razvijajo nove produkte, najnovejša storitev je NLB Vita Bolezni. Ta produkt je zasnovan tako, da zavarovancem zagotavlja finančno varnost v primeru resnih bolezni, kar je izjemno pomembno v današnjem hitrem tempu življenja.

Vita je od začetka v stalnem pogonu in iskanju primernih rešitev za svoje stranke. Konkurenčnost na trgu je bila vse večja in to je bila vedno le še dodatna motivacija za rast kakovosti tudi s prilagajanjem sodobnim trendom in tehnološkemu napredku. Do konca letošnjega leta bo tako lansirala novo spletno stran in mobilno aplikacijo, kar bo zavarovancem omogočilo lažji dostop do informacij, upravljanje zavarovanj in komunikacijo s strokovnjaki v zavarovalnici.

Vita ostaja predana svojemu poslanstvu – spoštovanju in razumevanju zavarovancev ter zagotavljanju finančne varnosti. Z inovativnimi produkti in visoko strokovnostjo zaposlenih si prizadeva izpolnjevati pričakovanja in potrebe svojih strank. Sodelovanje z zavarovalno skupino Sava ji omogoča, da nadaljuje svojo rast in razvoj ter še naprej ostaja pomemben igralec na slovenskem zavarovalnem trgu: s 15,23-% tržnim deležem se uvršča na 3. mesto.

Ob 20-letnici z novim zagonom v prihodnost

V čast pomembnemu jubileju je zavarovalnica Vita v juniju organizirala posebno prireditev, ki je potekala v prijetnem okolju Galerije Repanšek. Nanjo so bili povabljeni vsi zaposleni v zavarovalnici Vita, komercialisti, direktorji in uprava Skupine NLB, uprava zavarovalne skupine Sava in drugi partnerji, kot so NLB Skladi in Infond Sava.

Dogodek, ki ga je povezoval izjemni Klemen Slakonja, sta odprli plesalki Duo Kamikazete, ki sta s svojo energijo in spretnostmi navdušili občinstvo. Sledil je nastop priznanega glasbenika Mihe Guština - Guštija, ki je s svojo akustično priredbo pesmi »Še je dobro« dodal pridih čustvenosti in povezanosti z občinstvom. Ta pesem je tudi uradna skladba zavarovalnice Vita in simbolizira njihovo poslanstvo in odnos do zavarovancev.

Z leve proti desni: član uprave mag. Tine Pust, CFA, predsednica uprave dr. Barbara Smolnikar, članica uprave mag. Irena Prelog. FOTO: Žiga Intihar

V svojem govoru jeizrazila iskreno zahvalo vsem zaposlenim, komercialistom NLB, upravama skupine Sava in NLB ter drugim partnerjem, ki so soustvarjali uspešno pot zavarovalnice Vita: "Rada bi vam povedala še, da ste NLB in njeni zaposleni za Vito veliko več kot poslovni partner. Jedro tega odnosa ste vi, bančni komercialisti, preko katerih stranke sklenejo večino zavarovanj. Vaš položaj je nekaj posebnega, saj zelo dobro poznate svoje stranke, njihove želje, potrebe in njihovo finančno situacijo, s tem pa tudi tveganja in morebitne nevarnosti. Zato ste najboljši, ko pride do vprašanj, kako sebe ali svoje najbližje zavarovati pred tveganji. Vaša vloga je izjemno pomembna." Na oder je povabila tudi predsednika uprave zavarovalne skupine Sava Marka Jazbeca in predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, ki sta izrazila ponos in zadovoljstvo ob dosežkih Vite ter poudarila pomen sodelovanja in partnerstva v finančnem sektorju.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. FOTO: Žiga Intihar

Podelili so tudi posebne nagrade in priznanja najuspešnejši poslovalnici in najuspešnejšim komercialistom. Priznanja so prejeli tudi tisti posamezniki, ki so se izkazali s posebnimi zaslugami in dosežki ter so prispevali k uspehu in ugledu življenjske zavarovalnice Vita.

Prireditev ob 20-letnici je bila nedvomno priložnost za obeležitev uspehov, a hkrati tudi trenutek refleksije in zahvale vsem, ki so soustvarjali zgodbo Vite. FOTO: Žiga Intihar

Prireditev ob 20-letnici je bila nedvomno priložnost za obeležitev uspehov, a hkrati tudi trenutek refleksije in zahvale vsem, ki soutvarjajo zgodbo Vite. Zavarovalnica je v svojih 20 letih obstoja močno prispevala k razvoju slovenskega zavarovalništva ter gradila zaupanje in zvestobo med svojimi zavarovanci. S stalnim razvojem, tehnološkimi inovacijami ter predanostjo strankam si Vita prizadeva ostati vodilna sila na področju na področju bančnega zavarovalništva. V prihodnjih 20 letih bodo zagotovo priča novim dosežkom, ki bodo še utrdili ugled in trdnost zavarovalnice Vita.

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.