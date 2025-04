Pred nami mrzla jutra in nevarnost pozebe

Slovenijo je po izrazito toplem začetku aprila danes zajel občutno hladnejši polarni zrak polarnega. Temperaturni padec je bil ponekod dramatičen, saj so bile dnevne temperature v večjem delu države tudi za deset do petnajst stopinj Celzija nižje kot še v soboto, je za STA pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso). Ker je zrak tudi precej suh, se je ozračje hitro zjasnilo, kar pa napoveduje nizke jutranje temperature v prihodnjih dneh.

Pred nami je več hladnih juter, vrhunec ohladitve pa po Gregorčičevih besedah pričakujemo v ponedeljek zjutraj. Ponoči se bo veter postopno umiril, ob jasnem vremenu pa se bodo temperature spustile krepko pod ledišče. V večini notranjosti države bo od minus tri do minus ene stopinje Celzija, v mraziščih pa lahko živo srebro pade celo do okoli minus šest stopinj Celzija. Le na Goriškem in ob morju bo ostalo nad ničlo. Zaradi tega obstaja v zatišnih legah po nižinah v notranjosti velika nevarnost slane in pozebe, opozarjajo na Arsu. Nekoliko hladni bosta tudi torkovo in sredino jutro, a predvidoma ne tako izrazito kot ponedeljkovo.

Meteorolog Gregorčič ob tem dodaja, da takšni prodori hladnega zraka spomladi niso neobičajni in so značilnost našega podnebja. V aprilu se v povprečju zgodita dva takšna vdora, še en pa običajno sledi maja, povezan z ljudskim izročilom o »ledenih možeh«. »To je tisti zadnji prodor hladnega, mrzlega zraka, ki lahko povzroča določene nevšečnosti. In kmetje že po starem ljudskem izročilu z določenimi kulturami, ki so bolj občutljive na nizke temperature, počakajo do sredine maja in jih šele potem posadijo,« je spomnil Gregorčič.

V soboto so se temperature povzpele tudi do 24 stopinj Celzija (Črnomelj), medtem ko so danes ob 8. uri zjutraj v več krajih po Sloveniji merili le nekaj stopinj nad ničlo. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek/Delo

Kako občutna je bila sprememba, kažejo podatki Arsa: v soboto so se temperature povzpele tudi do 24 stopinj Celzija (Črnomelj), medtem ko so danes ob 8. uri zjutraj v več krajih po Sloveniji merili le nekaj stopinj nad ničlo (Celje 2,6, Novo mesto 3,7, Ljubljana pa 5,3 stopinj Celzija). Zaradi grozeče nevarnosti pozebe so kmetijski strokovnjaki pridelovalce že v preteklih dneh opozarjali na možne ukrepe za zaščito občutljivih rastlin.