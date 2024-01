Pred vhodom VS ZN bo zaplapolala slovenska zastava

Pred vhodom v dvorano Varnostnega sveta ZN bo danes potekala posebna slovesnost ob postavitvi zastav petih novih članic najpomembnejšega organa svetovne organizacije, ki so bile za mandat dveh let izvoljene junija lani. Med njimi je tudi Slovenija.

Do leta 2018 je bila zamenjava zastav pred vhodom v Varnostni svet, to je na hodniku, kjer se dajejo izjave medijem, rutinska zadeva. Nato pa se je misija Kazahstana januarja 2018 domislila, da bi lahko za to priložnost pripravili manjšo slovesnost.

Te od takrat potekajo vsako leto januarja s krajšimi nagovori veleposlanikov novih držav članic, ki predstavijo prioritete svojih držav. Vsakoletno slovesnost vodi Kazahstan, ki je januarja 2019 daroval tudi ročno izdelana stojala za zastave.

Slovenija, Alžirija, Gvajana, Južna Koreja in Sierra Leone so bile države, ki jih je Generalna skupščina ZN junija lani izvolila za mandat v obdobju 2024-2025.

Slovenija je po obdobju 1998-1999 sedaj v Varnostnem svetu ZN, ki odloča o vprašanjih svetovnega miru in varnosti, že drugič.

Najpomembnejšo vlogo ima pet stalnih članic ZDA, Rusija, Kitajska, Združeno kraljestvo in Francija, ki imajo pravico do veta, v letošnjem letu pa bodo v Varnostnem svetu poleg letos izvoljenih držav še Japonska, Švica, Malta, Mozambik in Ekvador.

Slovenija bo Varnostnemu svetu predsedovala septembra, delo pa januarja začenja v času francoskega predsedovanja.