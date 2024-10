Predsednica DZ se je opravičila družinam otrok s posebnimi potrebami

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je danes javno opravičila za zamudo pri projektu pomoči družinam z otroki s posebnimi potrebami. Začetek projekta so napovedali že januarja, a je še vedno v fazi priprave, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Na ministrstvu za solidarno prihodnost medtem zavračajo navedbe, da se projekt ne izvaja.

»Zavezujem se, da bom vsak teden poizvedovala, kako teče projekt, in da bom ministrstvo neprestano opominjala, da je včeraj na Odmevih njihova predstavnica rekla, da naj bi do avgusta 2025, tako sem razumela, ta zadeva bila tudi sistemsko urejena,« je povedala Klakočar Zupančičeva v izjavi ob robu predstavitve predloga novele zakona o ustavnem sodišču.

Klakočar Zupančičeva in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac sta januarja letos v videu, ki je bil objavljen na javnem profilu predsednice na družbenem omrežju facebook, napovedala začetek pilotnega projekta za pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami. S tem projektom naj bi v šestih mesecih s pomočjo desetih družin z otroki s posebnimi potrebami ugotovili, kakšne so dejanske potrebe teh družin po pomoči na domu, kakšne so materialne in kadrovske zmožnosti centrov za usposabljanje, delo in varstvo, ki naj bi bili izvajalci teh storitev, in ali je potrebna sprememba zakona, so spomnili v ponedeljkovi oddaji Odmevi na TVS.

Pilotni projekt še vedno v pripravljalni fazi

Pilotni projekt naj bi trajal šest mesecev, a je po osmih mesecih od napovedanega začetka še vedno v pripravljalni fazi. Direktorica direktorata za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo ministrstva za solidarno prihodnost Mateja Nagode je za televizijo povedala, da se v oktobru začenja zaposlovanje strokovnega kadra za pomoč na domu. V preizkusni fazi naj bi tako na teden zagotovili 20 ur pomoči posamezni družini pri socialni oskrbi, osnovnih dnevnih opravilih, varstvu in spremljanju. Pilotni projekt naj bi trajal do konca avgusta 2025, sočasno pa naj bi poiskali tudi sistemske rešitve, ki bi jih lahko uveljavili s prihodnjim šolskim letom, je napovedala.

»Poudarjamo, da je projekt pomoči družinam z otroki s posebnimi potrebami vzpostavljen, postopki zaposlovanja dodatnih varuhov že tečejo, na vrsti so oblikovanja osebnih načrtov in neposredno delo z družinami. Da se projekt ne izvaja, torej ne drži,« pa so dodatno danes za STA pojasnili na ministrstvu.

Dodali so, da izpostavljeno neučakanost staršev otrok s posebnimi potrebami zelo dobro razumejo, saj z njimi redno in dobro sodelujejo. »Prav zato, ker razumemo njihovo skrb in utrujenost, smo prisluhnili njihovim pobudam,« so navedli.

Predsednica društva Vesele nogice Spomenka Valušnik je namreč v Odmevih izrazila veliko razočaranje nad neizpolnjenimi obljubami in pozvala pristojne, naj se opravičijo. Prav tako si želi, da bi politika enkrat za vselej jasno povedala, ali si želi razmere na področju oskrbe otrok s posebnimi potrebami urediti ali ne.

»Po desetletjih čakanja, ko ni politika niti v liberalnih niti v desnih vladah premaknila ničesar, smo na novem ministrstvu za solidarno prihodnost nemudoma pristopili družinam. V aktivaciji omenjenega projekta še bolj ambiciozno kot smo sprva zastavili: pokril bo več družin in zaposlil več varuhov, kot smo načrtovali,« so navedli na ministrstvu.