Predsednica poziva k nujni neodvisnosti delovanja kazenskega sodišča

Ob nedavni podaji zahteve tožilca za izdajo pripornih nalogov za voditelje teroristične organizacije Hamasa in vlade Izraela zaradi suma vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost v Izraelu in v Gazi, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar poziva k nujni neodvisnosti delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča. Začudena je nad nekaterimi izjavami v smeri pritiskov na neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in njegovega tožilca, ki jih predsednica ostro zavrača kot nesprejemljive ter zavržne, so sporočili iz njenega urada.

»Mednarodno kazensko sodišče je nastalo prav zaradi potrebe po jasnem sporočilu vsem posameznikom, vključno z voditelji držav, da niso imuni pred izvajanjem zločinov proti človečnosti. In zločin je zločin. Za izvajanje zločinov proti človeštvu enostavno ni izgovora. Vsak sum zločina je treba dokazati. To je univerzalno načelo, ki velja v vsaki demokratični državi in velja tudi za Mednarodno kazensko sodišče. In ponovno: osumljenec za izvajanje zločinov proti človeštvu ne more imeti imunitete in ne more biti nad pravom,« je v sporočilu za javnost poudarila predsednica. Edina možnost, da sodišče obstane in služi vsemu človeštvu pri izvrševanju mednarodne kazenske odgovornosti je, da uporablja enake sodne vatle za vse. Zagotavljanje mednarodne kazenske pravičnosti pa je tudi nujni temelj za prepotrebni in trajni mir na Bližnjem vzhodu, so še sporočili iz urada predsednice republike.