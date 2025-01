Predsednica republike našla čas za mirovnike, Golob jih ignorira

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes sprejela skupino mirovnikov, ki so ji predali peticijo, zahteva, da se Slovenija bolj dejavno zavzame za mir ob ukrajinsko-ruski vojni in da odločneje nastopi proti Izraelu in državam, ki ga oborožujejo in s tem omogočajo, da Izrael nadaljuje z genocidom. Peticijo je do sedaj podprlo več kot 70 javnih osebnosti, med katerimi prevladujejo akademiki. Delegacijo pri predsednici republike pa so sestavljali Aurelio Juri, dr. Bojko Bučar, dr. Jože P. Damijan, dr. Danijel Rebolj, dr. Jasminka Dedić in dr. Maja Breznik.

Delegacija zastopa skupino, ki že od začetka vojne v Ukrajini zahteva od slovenske vlade, naj si prizadeva za ustavitev genocida nad palestinskim prebivalstvom. Slovenska zunanja politika zase pravi, da je bila v tem primeru uspešna, a genocid še traja, ugotavljajo mirovniki. Mednarodno pravo po njihovo narekuje, da si morajo vse države prizadevati za preprečitev genocida, sicer veljajo za sokrive.

»Slovenija se mora na osnovi vesti in mednarodnega prava od tega distancirati in pomagati preprečiti genocid z vsemi razpoložljivimi sredstvi«. Predsednico države so zato pozvali, da se zavzame za diplomatske ukrepe, ki bodo sledili deklarativnim obsodbam genocida. V tem kontekstu pozivajo predsednico republike, da Slovenija zniža raven diplomatskih odnosov na raven odpravnikov poslov, ter da se pridruži državam, ki tožijo Izrael na Meddržavnem sodišču OZN zaradi genocida. Povrh tega pa naj Slovenija ustavi vsako trgovino z orožjem, ki je kakorkoli povezana z Izraelom.

Pri vprašanju vojne v Ukrajini mirovniki pozivajo Natašo Pirc Musar, naj bo predsednica 80-odstotkov prebivalcev Slovenije, ki podpirajo premirje in začetek mirovnih pogajanj. Mirovniki se pri tem sklicujejo na nedavno anketo evropske komisije, ki je pokazala, da plebiscitarna večina Slovencev podpira humanitarno pomoč Ukrajini. Izmerjeno pa je bilo slovensko nasprotovanje nadaljnji pomoči Ukrajini v obliki nakupov in dobave vojaške opreme. S stališčem, da je treba ustaviti dobavo vojaške opreme Ukrajini, se strinja 61 odstotkov vprašanih državljanov. Mirovniki pozivajo Natašo Pirc Musar, da naj po obisku Ukrajine obišče tudi Rusijo in pokaže, da se Slovenija zavzema za konec vojne in za mirovna pogajanja.

Največ razumevanja pri Urški Klakočar Zupančič

Delegacije mirovnikov sta sprejeli že zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Mirovniki so zaprosili za sprejem tudi predsednika vlade Roberta Goloba, a tudi po četrtem poskusu ni bilo odziva. Za krog okoli Goloba je sicer značilno, da je izrazito proizraelsko in protirusko orinetiran.

Največ razumevanja za stališča mirovnikov je v vrhu slovenske oblasti pokazala Urška Klakočar Zupančič, aktivno vlogo je odigrala tudi pri tem, da je državni zbor sprejel sklep o priznanju Palestine. Predsednica državnega zbora tudi ne podpira slovenskega trgovanja z izraelskim orožjem. Kot smo poročali, bo obrambno ministrstvo še naprej kupovalo izraelski protioklepni raketni sistem spike.

»Glede na odločitev mednarodnega kazenskega sodišča, ki je izdalo nalog za aretacijo izraelskega premiera, glede na to, da se v Palestini izvaja genocid, pa tudi agresija na tri sosednje države, mislim, da trenutno ni možnosti za sodelovanje z Izraelom,« je bila v intervjuju za Delo jasna Urška Klakočar Zupančič. Pri svojem stališču izhaja »iz svojega občutka za človečnost, zato nakupov iz Izraela ne morem podpreti«.