Predsednico republike zapustila svetovalka za zunanje zadeve

Na začetku tedna je predsednica republike Nataša Pirc Musar izdala ukaz o prenehanju funkcije svetovalke predsednice republike za zunanjo politiko Miriam Teresi Možgan, ki se je že vrnila na ministrstvo za zunanje zadeve. Kljub odhodu ima predsednica republike na področjih zunanje politike še vedno štiri svetovalce.

Po slabih dveh letih je diplomatki Miriam Teresi Možgan, ki je pred tem sodelovala z nekdanjim predsednikom republike Janezom Drnovškom in nekdanjim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem, prenehala funkcija svetovalke predsednice republike za zunanjo politiko.

Pravilo je, da si predsedniki vlad ali predsedniki republike svetovalni kader s področja zunanje in evropske politike izposodijo od zunanjega ministrstva.

»Prvi dve leti sta bili najtežji, saj je imela predsednica republike na zunanjepolitičnem področju najmanj izkušenj. Seveda so bile kakšne manjše napake, ni pa bilo nobene večje. Dobro se je utrdila na mednarodnem parketu,« svojo vrnitev na Mladiko pojasnjuje Miriam Teresa Možgan, ki ji je v času angažmaja v uradu predsednice republike služba na zunanjem ministrstvu mirovala.

Pravilo je, da si predsedniki vlad ali predsedniki republike svetovalni kader s področja zunanje in evropske politike izposodijo od zunanjega ministrstva. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v ožjem pomenu besede imela dva svetovalca za zunanje zadeve. Za zunanjo politiko je bila uradno zadolžena Miriam Teresa Možgan, v kabinetu pa še vedno ostaja Zlatko Šabič, ki je zadolžen za mednarodne odnose. Šabič je tudi profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti, kjer še vedno občasno predava.

V praksi pa sta si delila delo tako, da je Miriam Teresa Možgan v uradu predsednice republike pokrivala bilateralne odnose, Šabič pa multilateralne, torej predvsem mednarodne organizacije. Ali bo v nadaljevanju kdo nadomestil bivšo sodelavko, v uradu predsednice republike ne znajo povedati, morda se bo izkazalo, da to ni treba.

Ostaja osem svetovalcev

V uradu še vedno ostaja osem svetovalcev predsednice republike, polovica pa se jih ukvarja z zunanjimi zadevami v najširšem pomenu besede. Šabič bo še naprej skrbel za mednarodne odnose, diplomatka Eva Tomič, ki pokriva področje podnebne politike in človekove pravice, v katerem je veliko zunanje politike, se precej ukvarja z Bližnjim vzhodom, Zoran Stančič skrbi za evropske zadeve, Aleksej Skok pa se ukvarja tudi z vprašanjem manjšin, ki ima v slovenski zunanji politiki posebno težo.

Svetovalci predsednice republike se pogosto znajdejo tudi v navzkrižnem ognju zaradi konfliktov med kabinetom predsednika vlade Roberta Goloba in kabinetom zunanje ministrice Tanje Fajon. Iz urada je mogoče tudi slišati, da je bilo na področju zunanje politike občasno »nekaj gneče« in rivalstva med svetovalci, a to ni bil razlog za odhod Miriam Terese Možgan. Ta ne skriva, da jo v karieri zanima še zasedba veleposlaniškega položaja in da se je prijavila na letošnji interni razpis ministrstva.