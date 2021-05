Predsednik Pahor na mednarodni vojaški vaji

Zvezdni vitez 2021



Vaja Zvezdni vitez 2021 poteka od 10. do 21. maja na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije. Enote zračne obrambe bodo zagotavljale varovanje zračnega prostora zavezniških sil na območju delovanja ter preverile medsebojno povezljivost sistemov zračne obrambe kratkega in dolgega dosega.

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih silje danes obiskal enote zračne obrambe vojsk Slovenije in Združenih držav Amerike, ki v okviru »Defender Europe 2021« sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Zvezdni vitez (Astral Knight). Spremljal ga je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajorPredsednik republike je v izjavi za medije spomnil, da bomo v soboto zaznamovali Dan Slovenske vojske. Prepričan je, da se je pri pripadnicah in pripadnikih Slovenske vojske po sprejetju zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 okrepil optimizem, saj bo izvrševanje zakona omogočalo stabilno in dolgoročno financiranje. Predsednik Pahor meni, da lahko zaradi tega v prihodnjih letih pričakujemo višjo oceno o pripravljenosti Slovenske vojske v miru in v vojni.»Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so vojaški steber naše nacionalne varnosti«, je še dejal predsednik in poudaril, kako pomembno je, da svojo usposobljenost preverjajo v okviru mednarodnih vaj skupaj s partnerji oziroma zavezniki.