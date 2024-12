Predsednik vlade prepričan, da so gospodarski trendi v Sloveniji ugodni

V pogovoru za jutrišnjo Sobotno prilogo je predsednik vlade Robert Golob naštel dosedanje reforme, o katerih meni, da so uspešne, a premalo opažene. Napovedal je nadaljevanje zdravstvene reforme, ki sledi politiki majhnih, a koordiniranih korakov.

Na vprašanje, kako komentira ponedeljkov nastop predsednice republike Nataše Pirc Musar, je bil predsednik vlade redkobeseden: »Ne komentiram. Predsednica se je odločila, da bo nagovorila poslanke in poslance državnega zbora. To je njena legitimna pravica.« Na vprašanje, ali med uradom predsednice republike in uradom predsednika vlade obstaja visoka napetost, je odgovoril, da je ta precej nižja od napetosti med sosednjima uradoma, ki smo ji bili priča v preteklosti.

Zavrnil je primerjave med njegovo oznako, da je bilo zaslišanje pred Komisijo za preprečevanje korupcije farsa, in demonstracijami pred sodiščem v Celju, kjer sodijo predsedniku SDS Janezu Janši. »V Celju so na pobudo SDS potekale demonstracije proti pravosodju s trditvami, da je pravosodje slabše od mafije. Hkrati se je dogajal javni linč na družbenih omrežjih proti sodnikom, ki so sodili v procesih proti enemu od opozicijskih voditeljev. Mene pa se preganja, ker sem z ministrom, s politikom, na štiri oči govoril o političnih zadevah. Ne moremo primerjati pozivanja k rušenju pravosodnega sistema s pogovorom med dvema politikoma. Zato in zaradi neresničnih obtožb je to farsa.«

Ko gre za reformo izobraževanja, premier opozarja na prenovo šolskih programov. FOTO: Voranv Vogel/Delo

Predsednik vlade je prepričan, da so gospodarski trendi v Sloveniji ugodni: Slovenija ima eno najnižjih inflacij v EU, najnižjo stopnjo brezposelnosti in gospodarsko rast, ki je višja od povprečja EU. Napovedal je povečevanje državnih investicij v inovacijsko dejavnost. Hkrati pa Slovenija zaznava vzpon tujih investicij v industrijske sektorje, ki zahtevajo veliko znanja – farmacijo in avtomobilsko industrijo. Meni, da tudi investitorji »ocenjujejo, da je slovenski ekosistem, v katerem so odlične izobraževalne in raziskovalne institucije, za takšno investicijo zelo ugoden. V razvoj tega ekosistema še vlagamo.«

Ko gre za reformo izobraževanja, premier opozarja na prenovo šolskih programov: »Daleč od oči javnosti se že skoraj leto dni pripravlja celovita prenova učnih načrtov, ki jih pripravlja 900 strokovnjakov.«

Razmere v svetu

Predsednik vlade verjame, da »bo v prvem četrtletju prihodnjega leta nastopil nov moment na globalni sceni, kjer bo mogoče iskati vsaj ustavitev spopadov, če že ne premirja v teh vojnah, in da bi to lahko bil dober začetek za naprej«. Na vprašanje, ali se ta novi moment piše Trump, je pojasnil, da si novi ameriški predsednik po njegovi oceni »v resnici ne želi vojne nikjer na svetu«, kar lahko pomembno vpliva na to, »da se konflikti vsaj ustavijo, če ne v celoti prekinejo«.