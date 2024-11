Predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino na Interni kliniki UKC Ljubljana Peter Radšel je podal izjavo za medije o povečanju števila bolnikov na internistično urgenco.

»V zadnjih tednih na urgenco prihaja več pacientov, kar smo pričakovali, a imamo letos več težav. Klinični center kot osrednja slovenska bolnišnica ima po številu postelj na prebivalca teh najmanj od vseh bolnišnic v Sloveniji. Obenem kot osrednji državni center edini zdravimo nekatere bolezni, zato sprejemamo tudi paciente z drugih koncev Slovenije, kar samo še bolj upočasnjuje naše delo,« je dejal Peter Radšel.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Delno je to pričakovano, saj se na začetku zime stanje na področju kroničnih bolezni poslabša, naša populacija pa se stara,« je nadaljeval. »Najdaljše so čakalne dobe v ambulanti za bolezni. Povprečen čas je tudi deset ur do prve obravnave, za sprejem v bolnišnico še daljši.«

»Omejitve imamo v prostoru, a predvsem zaradi kadra. Imamo več kot sto postelj manj kot pred desetimi leti, trend pa bi moral biti ravno obraten,« je povedal bistveno. »Država bo morala sprejeti veliko sistemskih sprememb, če hočemo kaj izboljšati.«

»Težave imamo, kako nadaljevati opravljanje posegov v primerih, ki niso neposredno življenjsko ogrožajoči. Ne želimo jih odpovedovati, ampak morda jih bomo morali,« je še pristavil.

Urgentni blok UKC Ljubljana. FOTO: Blaž Samec/Delo

Podaljšane čakalne dobe jezijo ljudi

Ker imajo vse več pacientov, a premalo postelj in ljudi, so čakalne dobe vse daljše. »To paciente in svojce razumljivo jezi. Prosim jih, naj bodo potrpežljivi.«

Naštel je tudi več ukrepov, da bo vsaj začasno malce lažje. »Odprli bomo dodaten oddelek v prostorih, ki še niso povsem dokončani. Tam bomo poskušali vzpostaviti 15 postelj za akutno bolne paciente. Nekaj dodatnih zmogljivosti bomo skušali odpreti še znotraj interne klinike, da bomo lažje ustrezno obravnavali paciente z akutnim poslabšanjem kroničnih bolezni, ki prihajajo na urgenco. A ne vem, kaj bo to pomenilo za zdravstveno nego, saj se bojimo, da bomo z dodatno obremenitvijo zdravstvenih delavcev soočeni še z dodatno izgubo kadra.«

Nekateri deli kličnega centra so v fazi prenove, gradi se nova infekcijski klinika. »A niso samo prostori razlog omejitev, temveč predvsem pomanjkanja kadra,« je pristavil.

Obrnili so se tudi na državo: »Ministrstvo smo pozvali, naj ažurno obvešča ljudi o obremenjenosti vseh urgentnih centrov v Sloveniji, da se ljudje lažje odločijo, kje bodo najhitreje prišli na vrsto.«

Peter Radšel je omenil še en problem: »Več kot pet odstotkov vseh starejših pacientov je, ki jih ne moremo prestaviti v domove za starejše, saj so tam prav tako soočeni s pomanjkanjem kadra.«

Ob koncu je nagovoril tudi ljudi: »Slaba volja in iskanje konfliktov ne koristi nikomur. Verjamem, da se bomo zdravstveno delavci potrudili za čim bolj gladko obravnavo.«