Na urgencah več, v operacijskih dvoranah manj bolnikov

Poletna vročina in dopusti, na drugi strani pa kadrovske stiske, zdravniška stavka in umik soglasij za nadurno delo. Kakšen je utrip slovenskih bolnišnic in zdravstvenih domov v takšnih razmerah, smo povprašali v več bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Na kratko: stavka in umik soglasij na poletno delo zdravstva dodatno ne vplivata. Sicer pa je na urgencah večja gneča kot običajno, v drugih ambulantah in operacijskih dvoranah pa manjša. Zakaj?