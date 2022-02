Predvolilno srečanje zavezniških predsednikov vlad v Lendavi

Tako slovenski kot madžarski predsednik vlade, Janez Janša in Viktor Orbán, sta v pripravah na aprilske parlamentarne volitve, madžarske bodo tri tedne prej kot slovenske, kjer je njun glavni cilj, da zadržita oblast. Tako kot pred volitvami leta 2018 bo Viktor Orbán svojega tesnega političnega zaveznika Janšo obiskal v ponedeljek. Kot kraj obiska je Orbán izbral Lendavo.

Osrednji dogodek bo podpis sporazuma med vladama o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Orbán in Janša se bosta dotaknila tudi bilateralnih odnosov, v pogovorih pa bosta posebno pozornost namenila spodbujanju gospodarskega in družbenega razvoja narodnostno mešanih območij na obeh straneh meje.

Slovenija od leta 2017 izvaja razvojne programe na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, Madžarska pa je leta 2020 začela izvajati razvojni program na območju v Porabju, kjer živi slovenska narodna skupnost. Na podlagi sporazuma bo oblikovan razvojni program, v katerem bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva za obdobje 2022–2026, ki bodo omogočila odpravljanje zaostankov tako v gospodarskem razvoju kot pri zagotavljanju ustreznega okolja za delovanje manjšinskih medijev, kulturnih in izobraževalnih ustanov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter namestnik ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Levente Magyar bosta podpisala program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med vladama za obdobje 2022–2025.

Orbán je nazadnje obiskal Janšo lani septembra. Sestala sta se na celjskem obrtnem sejmu, s čimer so želeli poudariti, da se po političnem sodelovanju med vladama krepi tudi gospodarsko sodelovanje. Madžarska zaseda sedmo mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji Slovenije. V zadnjem obdobju slovensko javnost razburja madžarski pohod v slovenski turizem. Sklad v lasti enega najbogatejših Madžarov iz kroga Vikrorja Orbána kupuje 43-odstotni delež v družbi Sava.