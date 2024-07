Preiskovalna komisija DZ začenja delo v povezavi z ukradenimi otroki

Preiskovalna komisija DZ o odvzemih mladoletnih oseb oziroma o t. i. ukradenih otrocih, do česar naj bi v porodnišnicah na območju Slovenije prihajalo med letoma 1965 in 1991, se bo danes sestala na prvi seji, ki pa bo delno zaprta. Dogovorili se bodo o delu komisije, ki jo bo vodila Alenka Jeraj iz SDS.

Zahtevo za odreditev preiskave sta vložili opozicijski SDS in NSi, podprli pa so jo tudi v koalicijski SD. V Svobodi in Levici so odreditvi preiskave nasprotovali.

V t. i. trgovini z dojenčki, ki naj bi se predvsem v 70. in 80. letih dogajala na območju nekdanje Jugoslavije, naj bi bilo prodanih več kot 20.000 dojenčkov. Otroci naj bi umrli takoj po rojstvu ali v nekaj dneh po njem, njihovim staršem pa jih ni bilo dovoljeno niti videti niti pokopati. Prav tako naj bi bila pomanjkljiva dokumentacija oz. naj bi vsebovala vrsto nedoslednosti, je ob predstavitvi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave na seji DZ konec maja dejal Andrej Hoivik iz SDS.

Parlamentarna preiskava naj bi ugotovila, ali so nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja morda kakor koli vplivali na omenjena dejanja. Prav tako naj bi ugotovila, čigavi interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe. Ugotovili naj bi še povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost v omenjene primere, pa tudi, ali in zakaj naj bi ti dopustili tovrstne primere in v čigavem interesu, je povedal Hoivik.