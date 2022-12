Preiskovalna komisija DZ zaslišala Kekca in Ranta

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, je danes zaslišala tudi direktorja Komunale Novo mesto Bojana Kekca in direktorja trženja Novih obzorij Domna Ranta. Oba sta zanikala, da je šlo pri objavah v medijih, ki jih izdajajo Nova obzorja, za financiranje kampanje SDS pred državnozborskimi volitvami.

Preiskovalna komisija se je danes osredotočila na občine in javne zavode, ki jih vodijo direktorji javnih zavodov ali župani, ki so člani SDS, ali pa so kandidirali z njihovo podporo. Več kot 40 občin in javnih zavodov je namreč pred volitvami v DZ plačevalo objave v medijih, ki jih izdajajo Nova obzorja, katerih 30 odstotni lastnik je SDS. Skupna višina teh objav po podatkih komisije znaša nekaj manj kot 83.000 evrov.

Direktor trženja Novih obzorij Domen Rant je na večino vprašanj odgovoril, da nanje ne more odgovoriti, ker ga za poslovno skrivnost, kot jo opredeljuje njegova pogodba o zaposlitvi in da mu tudi direktor podjetja Novih Obzorij Boris Tomašič tega ne dovoli. Predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek (Svoboda) mu je večkrat pojasnila, da lahko sejo tudi zaprejo za javnost, a se za to možnost ni odločil.

Dejal je, da je dejanska cena, ki jo je za omenjene objave prejela Demokracija, 67.000 evrov, saj so morali plačati tudi DDV. To se mu zdi glede na doseg medija bistveno premalo. Iz letaka Demokracije je po navedbah članov komisije razvidno, da naklada 9000 izvodov, prodanih pa 8000. Od vseh omenjenih občin je po njegovih podatkih oglaševalo le enajst županov iz vrst SDS. Občine so v njihovih medijih svoje turistične in kulturne znamenitosti oglaševale celo leto, zato ne ve, zakaj to povezujejo z državnozborskimi volitvami. Trženje po njegovem mnenju nima nobene povezave s politiko. Pri pridobivanju oglasov pri njem ni posredoval nihče iz politike, je zatrjeval.

Na očitke, da so nekatere ponudbe na občine, konkretno na občino Brežice, prispele teden dni po tem, ko je bil plačan članek objavljen v Demokraciji, je odgovoril, da se primera ne spomni, nato pa le dodal, da je bila morda sodelavka na dopustu in da se napake dogajajo. Na očitek, da nekateri župani, ki niso bili iz vrst SDS, niso vedeli, da se bo objava morala plačati, pa je dejal, da nobena faktura ni bila zavrnjena.

Na Novih obzorjih je Rant zaposlen od 1. novembra 2021, čeprav se je pod ponudbe kot njihov direktor trženja podpisoval že prej. Pojasnil je, da je to delo opravljal pro bono. Večkrat je tudi zatrdil, da posluje v skladu z vsemi poslovnimi standardi in zakonito. Na očitek, da vsebina teh objav ni bila označena kot oglasna, pa je dejal, da je bilo to pojasnjeno v kolofonu. Meni, da je namen preiskovalne komisije prestrašiti njihove oglaševalce in naročnike, da ne bi več sodelovali z njimi, ker so opozicijska zasebna družba.

Kekec plačal za intervju

Zaslišan je bil tudi direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec, ki je dolgoletni član stranke SDS in je kandidiral na letošnjih državnozborskih volitvah. Intervju z njim je bil v Demokraciji objavljen tri dni pred državnozborskimi volitvami, 21. aprila. Kekec je dejal, da je bil intervju takrat objavljen, ker je 22. aprila Dan Zemlje, vsebina intervjuja, za katerega se je dogovoril z Rantom, je okoljska problematika, politike pa da ni omenil niti z besedo.

Šlo je za poslovno odločitev, zatrjuje, saj so mu na Demokraciji ponudili 50 odstotni popust in je za intervju plačal 1100 evrov. Po podatkih Erarja je Komunala Novo mesto sicer Demokraciji nakazala 2400 evrov, je poudarila Šetinc Pašek. Da mora objavo plačati, se mu ni zdelo nenavadno, saj da na komunali plačujejo večino objav. Medijev pa ne obravnava glede na politično usmeritev medija, je dejal.

Člani komisije so izpostavili tudi fotografijo Kekca, objavljeno v plačanem intervjuju, ki je identična tisti na volilnih plakatih in jo je posnela fotografinja Demokracije. Kekec je dejal, da je to pač bila fotografija, ki jo je imel pri roki in jo je posredoval Demokraciji za objavo ob intervjuju.

Kekec je dejal, da je sicer zasedal različne funkcije v stranki SDS, med drugim je bil član izvršnega odbora in strokovnega sveta SDS, je pa tudi državni svetnik. A je večkrat poudaril, da nikoli ni živel od politike ali političnih funkcij, da je celo svojo kariero ustvaril v gospodarstvu.