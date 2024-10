Prej za referendum, zdaj za njegov preklic

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se je zdelo, da pri stališču do tega, ali naj se do gradnje drugega bloka jedrske elektrarne opredelijo volivci na posvetovalnem referendumu, konsenz presega politična pola, saj so to podprle vse parlamentarne stranke z izjemo Levice, se je v nekaj dneh zgodil popoln preobrat.

Zdaj se vsi strinjajo, naj se ljudsko izrekanje, predvideno za 24. november, prekliče. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič naj bi jutri pojasnila pravno pot umika pobude.

Vse parlamentarne stranke so za referendum, ko bo o projektu več znanega. Analitiki ocenjujejo, da bi na odločitev lahko vplivalo tudi padanje javnomnenjske podpore. Preklica referenduma zakon ne predvideva.

Razpis referenduma so razen Levice, nepovezane poslanke Mojce Šetinc Pašek in poslanca Gibanja Svoboda Miroslava Gregoriča podprli v vseh poslanskih skupinah. Zlasti Gregorič je bil zelo glasen pri opozarjanju na številna neodgovorjena vprašanja, zaradi katerih so nasprotovanja izražali v Levici, neparlamentarni Vesni in tudi nekatere nevladne organizacije. Večina je imela zadržke, med drugim, zaradi neustreznosti referendumskega vprašanja, ki naj bi bilo zavajajoče in sugestivno.

Snežna kepa, ki je kulminirala z današnjo odločitvijo Gibanja Svoboda, da umakne referendumsko pobudo, se je nekako začela valiti z objavo posnetkov neformalnega sestanka koalicijskih strank v četrtkovi Tarči.