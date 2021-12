Prej zamegljevanje kot osvetljevanje

V nadaljevanju preberite:

Delo je končala ena od sedmih preiskovalnih komisij, ki so bile ustanovljene v tem mandatnem obdobju. »Zlorabe organov pregona, tožilstva in sodišč, so bile v primeru Franca Kanglerja tako obsežne in kontinuirane, da je, po izpovedi prič, zelo verjetno njegov pregon koordiniral in spodbujal nekdo z vrha državne politike v povezavi z njegovimi lokalnimi političnimi nasprotniki,« je navedel Dejan Kaloh, predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, v kateri sodelujejo le člani SDS in NSi.