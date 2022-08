Prekmurci sto tri leta združeni z matico

Danes je dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Od leta 2006 je 17. avgust državni praznik. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih leta 1919, na katerem so prebivalci po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici.

Pred letom 1919 je bilo Prekmurje kar 900 let zunaj slovenskega ozemlja. Po razpadu Avstro-Ogrske in po odločitvi pariške mirovne konference pa so bili prekmurski Slovenci državno-pravno, jezikovno in kulturno združeni z matičnim narodom v Sloveniji. Največje delo, ki je privedlo do teh prelomnih časov, so opravili slovenski narodni buditelji, Jožef Klekl starejši in njegovi sodobniki, Mikloš in Štefan Küzmič, Jožef Klekl mlajši, Franc Ivanocy, Ivan Jerič, Janoš in Štefan Kühar, Ivan Baša in mnogi drugi.

V Beltincih in Črenšovcih so se včeraj z občinsko proslavo in domoljubnim kolesarjenjem začele slovesnosti ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja slovesnost z naslovom Slovenec sem! Slovenka sem! Slovenci smo! pa je bila zvečer v Črenšovcih, na kateri je bil slavnosti govornik predsednik republike Borut Pahor. Kulturni program je pripravilo tamkajšnje kulturno-turistično društvo. Nekoliko bolj so osvetlili lik Jožefa Klekla starejšega in prestavili tudi njegovo knjižnico, ki hrani izredno bogato dediščino.

FOTO: Bor Slana

Ob prazniku bo danes slovesno tudi v Ljubljani, in sicer na Prekmurskem trgu, ki so ga odprli leta 2019. Večerno slovesnost pripravlja Klub Prekmurcev v Ljubljani. Že v popoldanskih urah pa bodo na trgu postavljene stojnice, na katerih se bodo predstavljali ponudniki iz Prekmurja.