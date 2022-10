Premier sklical politični vrh

Predsednik vlade Robert Golob je za ponedeljek povabil predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin na posvet o morebitnih ustavnih spremembah. Zanje je namreč potrebnih najmanj 60 poslanskih glasov, koalicija sama pa jih ima le 53. In prav temu, na katerih področjih bi lahko zbrali potrebno večino, naj bi bil namenjen ta posvet.

V NSi so že javno napovedali, da so poleg prenosa imenovanj rednih sodnikov iz rok poslancev v roke predsednika republike – koalicija je ta predlog že vložila v parlamentarno proceduro – pripravljeni soglasje iskati pri še nekaj večjih spremembah.

Še najbolj poenoteni se v koaliciji in NSi zdijo glede preoblikovanja ali celo ukinitve državnega sveta ter nujnosti spremembe volilne zakonodaje, pri čemer se že zapleta glede možnih rešitev. Ključna se zdi sicer predvsem uvedba prednostnega glasu. Maša Kociper, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, ki je že opravljala neformalna vprašanja o morebitnih ustavnih spremembah, pa napoveduje, da bodo poleg političnih pogovorov o volilni zakonodaji opravili tudi široko javno razpravo – tako na spletu kot s pomočjo javnih tribun. Trajala naj bi nekaj mesecev. Želijo si, da bi o volilnih spremembah pred njihovim sprejemanjem v državnem zboru obstajal najširši možen konsenz.

Neformalne pogovore s političnimi strankami o možnosti ustavnih sprememb že dlje časa usklajuje Maša Kociper. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tako bi se morda lahko izognili tudi ponovitvi scenarija iz prejšnjega mandata, ko je zaradi odločitev za širše spremembe volilne zakonodaje posameznih poslancev zmanjkal le en poslanski glas.

O morebitni ukinitvi možnosti interpelacije posameznih ministrov, ki bi jo prinesla sprememba njihovega imenovanja, pa imajo pomisleke v Levici. Namesto državnega zbora bi ministre po predlogu NSi namreč predlagal predsednik republike, ki pa njihovega imenovanja – tako kot tudi imenovanja sodnikov – niti ne bi mogel zavrniti. Glede na pretekla stališča je to edini predlog sprememb ustave, ki bi ga lahko podprla SDS.

Ali bodo poslanci SDS, predvsem pa NSi pripravljeni prispevati glasove za spremembe ustave, še ni popolnoma jasno, saj so iz stranke prihajali signali nezadovoljstva, ker je koalicija odločila odpovedati pogodbo za nakup oklepnikov boxer, ki jo je podpisal predsednik NSi Matej Tonin. A ker sprejemanje ustave praviloma traja dlje – o spremembah razpravlja parlamentarna ustavna komisija s pomočjo ustavnih pravnikov – bi se v NSi do takrat lahko že omehčali, sploh glede na to, da so sami napovedali, da bodo pri tem vprašanju ravnali konstruktivno.