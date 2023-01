Prenova vlade zahteva tudi rebalans proračuna

V nadaljevanju preberite:

Potem ko bo predsednik vlade Robert Golob danes oziroma jutri v državni zbor poslal odstopni izjavi ministra za izobraževanje Igorja Papiča in ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, bo v prihodnjih dveh tednih sledilo več korakov, s katerimi bodo predvidoma do 17. januarja sestavili vlado, kot so si jo koalicijske stranke že na začetku zamislile z novelo zakona o vladi. A da bo vseh dvajset ministrstev v celoti operativnih, bo potrebnih še kar nekaj sprememb in koalicijskega usklajevanja.