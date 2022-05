Preobrazba sredi evropske krize

V Temi dneva preberite:

Po veliki pandemični krizi, ki je evropsko gospodarstvo pred dvema letoma pahnila v hudo recesijo, pretrese povzroča ruska vojna proti Ukrajini z vsemi svojimi nepredvidljivimi posledicami. Evropska komisija je že prejšnji teden oklestila napovedi gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto. Slovenija bo glede tega morala narediti več in izkoristiti milijarde, ki so na razpolago v skladih EU.