Prepoved za električne deske, supi dovoljeni z omejitvami

Na popoldanski seji so blejski svetniki sprejeli nekaj sprememb in dopolnitev odloka o plovnem režimu na Blejskem jezeru, po katerih je na jezeru iz varnostnih razlogov po novem prepovedana plovba in uporaba kajtov ter športnih rekvizitov na električni ali motorni pogon, zaradi prostorskih omejitev pa tudi ustavljanje,­ vkrcavanje oziroma izkrcavanje supov ob obali Blejskega otoka.

V imenu varnosti

Kot je danes povedal blejski župan Anton Mežan, je bistvo novosti predvsem varnost za vse. »Nikoli ni bilo govora, da bi na jezeru prepovedali supe, prepovedujemo pa električne deske oziroma efoile,­ saj smo lani vsak teden dobivali klice kopalcev, naj vendar nekaj ukrenemo, ker so ta plovila vijugala med njimi z veliko hitrostjo. Drugi del ukrepov se nanaša na otok, kjer ni več prostora za nove pomole. Tako se lahko do otoka odslej pripeljete le s pletno, električnim hidrobusom, lesenim čolnom, ki ga je mogoče najeti na obali jezera, dovoljena je seveda tudi dostava za otok.« Mimogrede: na Blejskem otoku v kopalkah že nekaj let nisi dobrodošel, a kot pojasnjujejo na občini, mnogi tega niso upoštevali.

Iz Bohinja so pred leti pregnali plastične velikane. FOTO: Leon Vidic

Plovba po Blejskem jezeru je ena izmed najatraktivnejših dejavnosti v kraju. S spremembo natančno določajo, katera plovila smejo in katera ne smejo biti na jezeru. Pojavljajo se namreč novi športni rekviziti, ki lahko dosegajo visoke hitrosti (tako imenovane lebdeče deske tudi do 45 kilometrov na uro). Poleg tega na občini poudarjajo, da je Blejski otok kulturni spomenik državnega pomena, zato zanj velja poseben varstveni režim. Tako so v visoki turistični sezoni številni na supu priveslali na otok in svoje prevozno sredstvo pustili na obali. Po novem jih tam ne bo več.

Še naprej, torej po starem, bo na jezeru dovoljena plovba pleten, lesenih čolnov na vesla dolžine do 6 metrov in širine do 1,5 metra, lesenih čolnov na električni pogon, športnih veslaških čolnov, kamor spadajo tudi kajaki, kanuji in čolni za ribarjenje, plovil na električni pogon v času vadbe ali prireditev, pa tudi jadrnic, jadralnih desk, desk na ročni, nožni ali vetrni pogon, plovil na električni pogon za izvajanje podvodnih dejavnosti na področju ekologije, supov, plavajočih naprav ter delovnih pontonov za potrebe uradnih kopališč. Višina glob ostaja ista, bo pa nadzor poostren.

Restriktivni ukrepi, ozaveščanje

Župan je poudaril, da novih restriktivnih ukrepov ne načrtujejo. V prihodnjih letih je cilj občine, da turisti spoštujejo zelene površine in druge vrednote. Župan verjame, da jim bo uspelo. V spopadu s čezmernim turizmom je Bled pri nas oral ledino. Vsi se še spomnimo nekdanjega direktorja tamkajšnjega turizma, ki je že leta 2017 Slovencem položil na srce, naj v visoki turistični sezoni ostanejo doma. Vsa ta leta na Bledu ozaveščajo, kaj je (ne)zaželeno, dovoljeno in prepovedano. Lokacije, na katerih je kopanje prepovedano, so določene tudi z občinskim odlokom o javnem redu in miru. A tudi drugod po Sloveniji je podobno. Pred tremi leti so v Izoli sprejeli občinski odlok, v katerem je med drugim zapovedan spodoben videz oziroma prepovedano sprehajanje v kopalkah, poleg tega pa tudi splakovanje pasjih iztrebkov in urina.

Na območju Triglavskega narodnega parka veljajo visoke kazni za nepravilno ­parkiranje. FOTO: Janko Humar

V Bohinjskem jezeru že nekaj let niso dovoljeni večji kopalni pripomočki iz plastike in drugih umetnih mas. V gorenjskih občinah se v času visokega turizma ubadajo z nepravilno parkiranimi avtomobili, za katere na območju Triglav­skega narodnega parka veljajo visoke kazni. So pa tam za vse prepovedani uporaba brezpilotnih letal, kurjenje ognja, divje taborjenje in plavanje v visokogorskih jezerih. V Piranu so pred kratkim sprejeli odlok, po katerem je predvidena denarna kazen za tiste, ki si prostor na plaži rezervirajo z brisačo ali drugimi predmeti, prepovedano spanje na neprimernih javnih površinah, smetenje in hranjenje prostoživečih živali, razen potepuških mačk.