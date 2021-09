Prepričani, da na volitvah lahko dobijo večino

V nadaljevanju preberite:

Javnomnenjske ankete kažejo stabilno podporo štirim strankam opozicije, ki so podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju. Med opredeljenimi volivci imajo ta mesec skupaj 47,9-odstotno podporo, tri vladne stranke pa sedem odstotnih točk nižjo. Opozicijski prvaki optimistično ocenjujejo, da bodo po volitvah sestavili vlado, težav pri sodelovanju pa – ne glede na izkušnje iz časa vlade Marjana Šarca – ne pričakujejo. V koaliciji bodo namreč štiri stranke, odprti pa so tudi za sodelovanje z drugimi, ki imajo enake vrednote. V odgovorih so zato izključili trenutne vladne stranke.