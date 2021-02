Preštevanje pred preštevanjem

V nadaljevanju preberite:

Glede na predvidene roke bodo po besedah predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča poslanci o konstruktivni nezaupnici razpravljali in glasovali v ponedeljek. Soglasja h kandidaturi za mandatarja pa Karl Erjavec tokrat ne načrtuje, tudi če se zaradi morebitnih obolenj vsi ne bi mogli udeležiti tajnega glasovanja, saj je po njegovo nujna razprava, v katero smer nas vodi aktualna vlada. Vprašanje odnosa četverice poslancev Desusa do te vlade bo na tapeti že na današnji seji izvršnega odbora stranke, kamor so povabili tudi predsednike pokrajinskih odborov.