Pretekla noč tudi s temperaturami pod minus 20 stopinj

Pretekla noč je bila ponekod zelo mrzla. Najhladneje je bilo v zatišnih legah in mraziščih na Notranjskem, Dolenjskem in Gorenjskem. Po podatkih portala Neurje.si so se temperature spustile tudi pod minus 20 stopinj Celzija. V Ljubljani so zjutraj izmerili minus 5,6 stopinje, v Kočevju minus 12,1, tudi na Obali se je ohladilo pod ledišče.

Na letališču Portorož so ob 7. uri izmerili minus 3,4 stopinje, v Novem mestu minus 5, v Celju minus 7,7, v Slovenj Gradcu minus 8,1, v Ratečah minus 13, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

V Novi vasi - Bloke se je ohladilo do minus 21,4 stopinje Celzija, v Retjah do minus 25,3, v Zadlogu do minus 15,8, na Babnem polju do minus 17,6 stopinje, je na twitterju navedel portal Neurje.si. V mrazišču na Mrzli Komni se je temperatura preteklo noč spustila do minus 36,8 stopinje. Malo po poldnevu se temperatura zraka tam še vedno giblje okrog minus 22 stopinj.

Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov znatna, nižje pa zmerna, poroča Arso. Predvsem so nevarna strma južna pobočja, kjer je veliko napihanega snega, ki se že ob majhnih obremenitvah lahko splazi. V visokogorju je napihan sneg tudi na severnih pobočjih, saj je sprva snežilo ob močnem jugozahodnem vetru. Zaradi velike količine rahlega snega je potrebna posebna previdnost zlasti v visokogorju Julijskih Alp, kjer bodo danes še možni spontani plazovi suhega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do stare, deloma poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Razmere so zahtevne.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Po napovedi Arsa bo popoldne pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj. Ponoči bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Proti jutru se bo od zahoda pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju okoli 0 stopinj.

V nedeljo bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Proti večeru bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo na zahodu delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severni do severovzhodni veter. V torek bo suho vreme, na Primorskem bo še pihala burja.