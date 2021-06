Preverili bodo policijske postopke nad »biseri«

Policijska uprava Ljubljana zaradi ukrepanja pod nadzorom.

Ugotovitve bodo znane predvidoma v tednu dni.

Protestniki sporočili, da so rumeni jopiči hoteli zanetiti incident.

Hiter odziv politike in šefa policije

Eni biseri, drugi svinje

Hoteli preprečiti protestni shod

Anton Olaj je zaradi petkovih pridržanj odredil nadzor nad delom PU Ljubljana. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Politično motivirana napoved

Petkovo slovesnost ob 30. obletnici »rojstva države« na Trgu republike je zaznamoval tudi protestni shod na Prešernovem trgu, kjer se je po ocenah policije zbralo okoli 9000 ljudi. Prišlo je tudi nekaj tako imenovanih rumenih jopičev, ki simpatizirajo z vladajočo SDS, povezujejo pa jih celo s skrajno desnimi, neonacističnimi stališči Ker alternativna proslava ob dnevu državnosti, kot so dogodek na Prešernovem trgu poimenovali udeleženci, ni bila prijavljena na policiji ali upravni enoti, kar nalaga zakonodaja, je varovanje prevzela policija. Pričakovali so več ljudi, nasprotnikov oblasti. A je tja prišlo tudi nekaj podpornikov vladnih idej, gre za tako imenovano skupino rumenih jopičev.Kot so po dogodku sporočili z ljubljanske policijske uprave, so na neprijavljenem shodu na Prešernovem trgu, na katerem se je po njihovih podatkih zbralo 9000 ljudi, ugotovili 14 kršitev zakona o javnem redu in miru, zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih pa vodijo postopek proti organizatorju.Tako iz pričevanja navzočih kot s posnetkov medijev je razvidno, da so policisti proti nekaterim protestnikom uporabili tudi prisilna sredstva. Prav zato so se kmalu oglasili premiernotranji ministerin generalni direktor Policije. Ta je pojasnil, da petkov neprijavljeni shod in ukrepanje policije proti skupini tako imenovanih rumenih jopičev zahtevata jasne odgovore javnosti.Olaj je nato v nedeljo odredil izvedbo nadzora nad delom Policijske uprave Ljubljana. »Na podlagi sobotnega poročila PU Ljubljana in poznejše dopolnitve tega poročila ter ogledom dostopnega videomateriala z družbenega omrežja je ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka glede ukrepanja policije,« je zapisal v izjavi za javnost.Na Antona Olaja smo naslovili vprašanje, na podlagi česa je prišel do dvomov o strokovnosti in zakonitosti dela policije ter v čem so se postopki policije razlikovali od prejšnjih. Z generalne policijske uprave so nam odgovorili, da »so v javnosti izraženi dvomi in vprašanja, ali je policija v petek v času varovanja neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani res nepristransko delovala in ali je omogočala udejanjanje človekove pravice in temeljne svoboščine vsem udeležencem shoda enako«.»Za odgovor na vprašanje, ali je bilo delo opravljeno strokovno in zakonito, je neizogibno treba ugotoviti dejansko stanje, zato je generalni direktor Policije Anton Olaj v nedeljo odredil nadzor nad delom PU Ljubljana. Poročilo bo predvidoma pripravljeno v tednu dni. O ugotovitvah bomo obvestili javnost.«Hojs je v tvitu zapisal, da so po njegovi oceni rumeni jopiči po nepotrebnem prišli na Prešernov trg, saj bi lahko kulturno proslavljali na Trgu republike. Predvsem pa v oči zbode še njegov zapis, namenjen tako rumenim jopičem kot protivladnim protestnikom. »Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo in lahko bi sledili tej modrosti,« je o navzočnosti simpatizerjev vlade na Prešernovem trgu še zapisal Hojs na twitterju.Tudi na ministra Hojsa smo naslovili vprašanje, ali se mu zdijo takšne izjave primerne s stališča politične kulture in ali so skladne s Svetim pismom oziroma njegovim naukom ter ali to po njegovi oceni pripomore k strpnejšemu dialogu med različno mislečimi. A odgovora do konca redakcije nismo prejeli.O dogajanju na Prešernovem trgu so člani protestniškega gibanja, ki stojijo za shodom, sporočili, da se je tik pred začetkom njihovega programa skupina moških z neonacističnimi tetovažami prerinila na oder in začela ovirati priprave.»Kljub več mirnim pozivom, naj se odmaknejo in ne ovirajo našega programa, je skupina začela odrivati protestnice in protestnike, ki so poskušali nadaljevati priprave. Preprečili so nam dostop do opreme in več ljudi z vso silo odrinili, nekateri starejši so zaradi tega tudi padli na tla. Med zasedbo odra so poškodovali stojalo za note ene izmed izvajalk programa, grozili ter žalili bližnje udeležence protesta.«Da bi preprečili nadaljnje konflikte, so policijo pozvali, naj »neonacistično skupino umakne in tako prepreči nadaljnjo eskalacijo in še hujše fizično nasilje ter hkrati omogoči nadaljevanje protesta. Skladno s svojimi osnovnimi nalogami varovanja shoda in zagotavljanja varnosti udeležencev je to tudi storila.«Tvit predsednika vlade se je zato najbrž nanašal prav na prošnjo protestnikov policiji za pomoč. Zapisal je: »Incident na Prešernovem trgu je treba preiskati. Kam pridemo, če bo že kar sin državnega tožilca ukazoval policiji?«Tako na odzive politike kot na napoved šefa policije o uvedbi nadzora so se odzvali v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), v katerem so prepričani, da policiji nestrokovnega dela ne morejo očitati.Predsednik SPSje medijem povedal, da je iz javno dostopnih posnetkov in podatkov jasno, da je policija ravnala popolnoma strokovno in zakonito ter preprečila večje kršitve javnega reda in miru. Zelo nenavadna pa se mu zdi zahteva, ki se je pojavila nekaj minut po dogodku glede preiskave. »Ne morem se znebiti tega, da gre za politično motivirano napoved,« je poudaril. Če se bodo pritiski na posamezne policiste nadaljevali, jih bodo, tako pravi Mlekuš, v sindikatu z vsemi pravnimi in drugimi sredstvi zaščitili.