Pri predsednici republike o možnosti širšega konsenza

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes začela pogovore s predstavniki parlamentarnih strank, ki jih je napovedala že ob svoji izvolitvi. Šlo naj bi za začetne bolj splošne pogovore, namenjene vzpostavitvi konstruktivnega dialoga in dogovoru o medsebojnem sodelovanju.

Kot so sporočili iz njenega urada, je s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom in vodjo poslanske skupine Borutom Sajovicem govorila o temah, glede katerih bi bilo po njenem mnenju smiselno vzpostaviti širši politični in družbeni konsenz – od možnih ustavnih sprememb, predvsem v luči sprememb volilnega sistema, imenovanja sodnikov, ministrov in drugih visokih funkcionarjev do zdravstvene reforme, kjer je Golob predstavil svojo vizijo potrebnih sprememb, predsednica Pirc Musar pa je napovedala svoj prvi forum prav glede te »aktualne tematike«.

S predstavniki SDS in NSi se bo sestala jutri, z SD in Levico pa predvidoma prihodnji teden.