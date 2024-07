Pri razpravi o zastaranjih ne gre brez Janeza Janše

V nadaljevanju preberite:

Ena trenutno politično najbolj odmevnih sodnih zadev je gotovo sojenje Janezu Janši v zadevi Trenta, ki lahko - zastaral je tudi primer Patria - ostane brez sodnega epiloga. Zastaralni roki so sicer pri nas med najdaljšimi v EU, ne glede na to pa v Gibanju Svoboda razmišljajo o spremembah na tem področju. Radi bi namreč, kot pojasnjujejo, »odpravili pomanjkljivosti na tem področju« in to tako, da bi "varovali uspešno izvedba postopkov, ki že potekajo.« Pravijo, da je zakonska ureditev zastaranja, predvsem v primeru razveljavitve pravnomočne kazenske odločbe z izrednim pravnim sredstvom oziroma pred ustavnim sodiščem, strokovno, pravno in ne politično vprašanje, ki zahteva določene popravke. Urška Klakočar Zupančič pa si je na tematski seji odbora za pravosodnje o problematiki zastaralnih rokov dovolila tudi naslednjo izjavo: »Da je zadeva Patria zastarala, je absolutno nedopustno. Če je kdo strokovnjak, kako se izogibati sodišču in kako​ zajebavati pravosodni sistem, je to prvak stranke SDS.« Če se zdi, da je politika za spremembe, pa se zdi, da stroka temu ni najbolj naklonjena.