Pri ukrepih v ospredju zaposlovanje tujcev

Državni zbor bo v ponedeljek na izredni seji po nujnem postopku obravnaval interventni zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (UE), ki je delno pripomogel k temu, da so uradniki končali stavko, dobršen del njegove vsebine pa je namenjen hitrejšemu pridobivanju dovoljenj za tujce. Pri rešitvah, ki jih prinaša, so povsem na nasprotnem bregu delodajalci in sindikati, kot kaže, pa jih različno sprejemajo tudi znotraj koalicije, saj sta Gibanje Svoboda in SD z amandmaji črtala člene o integraciji in učenju jezika, za katere se je zavzemal minister za delo Luka Mesec iz Levice.